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Налоговые льготы вышли на связь

ЗакС одобрил в первом чтении законопроект по поддержке ряда секторов экономики города

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении приняли законопроект о налоговых льготах для компаний, работающих в сфере транспортной обработки грузов и телекоммуникаций. Инициатива касается инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль, а также налогов на здания, сооружения и передаточные устройства. Поддержка будет оказана также IT-компаниям города. Они смогут воспользоваться льготами независимо от числа сотрудников и масштаба бизнеса. Кроме того, будут продлены на еще один год пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСНО) для организаций в сферах обрабатывающих производств, научных исследований и разработок. Парламентарии одобрили закон единогласно, однако отметили, что такие льготы необходимы и другим сферам экономики.

Проект разработан, чтобы поддержать организации, которые столкнулись с негативным влиянием антироссийских санкций, отмечают авторы законопроекта

Проект разработан, чтобы поддержать организации, которые столкнулись с негативным влиянием антироссийских санкций, отмечают авторы законопроекта

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект разработан, чтобы поддержать организации, которые столкнулись с негативным влиянием антироссийских санкций, отмечают авторы законопроекта

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вчера, 17 января, на первом в этом году заседании Законодательного собрания Петербурга в первом чтении был принят законопроект о внесении изменений в городские законы «О налоговых льготах» и «Об установлении на территории Санкт-Петербурга налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения». Документ предлагает ввести инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) в налоге на прибыль, то есть уменьшить налогооблагаемую базу, для предприятий в сфере «Транспортная обработка грузов». Под эту категорию попадают стивидорные компании, работающие в порту города. Помимо этого, рассматривается возможность применения ИНВ для приобретения оборудования телекоммуникационными компаниями. По мнению авторов инициативы, это позволит привлечь в отрасль дополнительные инвестиции. Также льготу планируют распространить на инвестиции в здания и сооружения для промышленных предприятий.

Проект разработан, чтобы поддержать организации, которые столкнулись с негативным влиянием антироссийских санкций, отмечают авторы законопроекта. Его инициатором выступил губернатор Петербурга Александр Беглов. Проект в декабре прошлого года обсуждался на рабочем совещании губернатора и был одобрен правительством города. В первом чтении депутаты ЗакСа поддержали инициативу единогласно, однако некоторые парламентарии заметили, что в поддержке нуждаются и другие сферы экономики, которые оказались в трудной ситуации.

Авторы инициативы относят две эти сферы к наиболее пострадавшим от санкций. В пояснительной записке они отмечают падение грузооборота Большого порта Санкт-Петербург, а также необходимость для телекоммуникационных компаний закупать иностранное оборудование при низком уровне импортозамещения. «При этом перед операторами связи стоит ряд проблем, связанных со сбоем поставок и ростом стоимости телекоммуникационного оборудования. Сумма инвестиций в основной капитал по отрасли имеет устойчивую тенденцию к снижению. По итогам 2021 года объем инвестиций снизился на три процента — 917 млн рублей»,— говорится в пояснительной записке. Там же обоснована необходимость введения льготы для стивидорных компаний: «Специализация порта, заключающаяся в перевалке внешнеэкономических грузов, преимущественно экспортных, с высокой долей контейнерного бизнеса, отразилась на снижении объемов грузооборота за счет практически полной приостановки контейнерных перевозок с марта 2022 года. Для переориентации отрасли с контейнерных на иные виды перевозок требуются значительные инвестиции в создание и модернизацию портовой инфраструктуры и судов». Авторы уверены, что введение инвестиционного налогового вычета позволит компаниям реинвестировать полученные средства на модернизацию и обновления.

Депутат от фракции КПРФ Ирина Иванова назвала закон «самым прогрессивным». По ее мнению, он даст возможность улучшить экономическое и финансовое положение всех предприятий города, попадающих под критерии. «Мы даем предприятиям возможность приобретать оборудование и модернизировать производство практически не из чистой прибыли. То есть некоторым организациям приходилось долгие годы собирать чистую прибыль, чтобы вложиться в развитие производства»,— объяснила госпожа Иванова. Крайне положительно инициативу оценил ее коллега по партии Александр Рассудов. «Когда происходит такое давление на экономику, налоговое бремя должно стремиться к нулю. В тяжелый экономический период производства в ряде случаев вынуждены полностью трансформировать свою деятельность. Эта инициатива — соломинка, за счет которой кто-то сможет выжить»,— прокомментировал депутат. Кроме того, господин Рассудов обратил внимание, что такие же льготы необходимы и другим сферам, например такси. «Обновление парка автомобилей и их ремонт — это большая проблема. Мой прогноз, что цены на такси вырастут минимум на 30%, если этой отрасли не будет оказана никакая поддержка»,— заключил он.

Надежда Ярмула

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