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Коммерсантъ FM
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Госдума одобрила создание в России института социальной адаптации заключенных

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о введении института пробации. Это позволит создать систему для социальной адаптации заключенных. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, отдельные меры — с 1 января 2025 года.

Закон вводит реабилитацию и социальную адаптацию бывших заключенных и приговоренных к принудительным работам. Им будут предоставлять помощь в трудоустройстве, медицинском обеспечении, получении образования, поиске родственников, а также оказывать психологическую помощь.

Во время заключения осужденные также смогут общаться с психологом, получать высшее и среднее профессиональное образование. После освобождения им в случае необходимости предоставят жилье, одежду и продукты питания.

Также будут созданы центры пробации, которые в том числе при необходимости предоставят освободившимся из заключения осужденным временное место пребывания. При этом в службу пробации не смогут обратиться люди, которым в качестве основного наказания назначили штраф.

Документ также вводит единый реестр лиц, в отношении которых применяется пробация. Оператором реестра станет Федеральная служба исполнения наказаний.

Подробнее — в материале «Ъ» «Исправленному верить».

Олеся Павленко

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