Исправленному верить

Комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект «О пробации в РФ». Документ разработан Минюстом и предполагает ряд видов социальной адаптации граждан, как уже освободившихся из колоний, так и еще отбывающих наказание. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева полагает, что закон должен быть доработан с акцентом на «участие в процессе гражданского общества», но отдельные его недостатки могут проявиться лишь в процессе внедрения системы пробации в работу ФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Механизм пробации, считают эксперты, укажет осужденным верный путь на свободу

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Механизм пробации, считают эксперты, укажет осужденным верный путь на свободу

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«За малознакомым термином "пробация" скрывается система мер по поддержке и социальной адаптации граждан, отбывающих или уже отбывших уголовное наказание»,— заявил в понедельник глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Проект Минюста был рекомендован им и коллегами к принятию в первом чтении. «Для человека, который выходит на свободу, проведя несколько лет за решеткой, очень важна поддержка государства и общества, чтобы он вновь не покатился по наклонной плоскости»,— уточнил господин Пискарев.

Парламентарий отметил, что введение в РФ системы пробации предполагает помощь осужденным, как отбывающим наказание, так и уже освободившимся, «в решении проблем с проживанием, получением образования и новой профессии, устройством на работу, поиском родственников». «Предусмотрено и оказание психологической помощи»,— добавил он.

Законопроект «О пробации в РФ» Минюст представил в апреле, после чего текст полгода дорабатывали «с учетом поступивших предложений» правозащитников. В ноябре правительство внесло проект в Госдуму. В нем, как сообщал “Ъ”, «полномочиями в сфере пробации» Минюст решил «наделить» одну из структур ФСИН — уголовно-исполнительные инспекции (УИИ). Сегодня УИИ занимаются «лицами, осужденными без изоляции от общества». Во ФСИН “Ъ” сообщали, что в России 81 УИИ «и 1348 ее филиалов», на учете в которых состоят более 486 тыс. человек (в том числе более 25 тыс. человек, освобожденных по УДО). Именно УИИ (и ФСИН в целом) будут координировать работу МВД, Минтруда и Минобрнауки по вопросам социальной адаптации осужденных.

Законопроект предполагает три вида пробации: пенитенциарную, исполнительную и постпенитенциарную. Первая предназначена для приговоренных к принудительным работам и лишению свободы. Она предполагает «проведение социальной и воспитательной работы», «оказание психологической помощи» и «подготовку к освобождению». Согласно замыслу Минюста, ФСИН привлечет волонтеров, которые помогут в «восстановлении и укреплении социальных связей» осужденных. Этот вид пробации также предусматривает получение среднего профессионального образования, трудоустройство, открытие индивидуального лицевого счета, обеспечение бесплатным проездом из колонии и одеждой, а также единовременным денежным пособием.

Исполнительная пробация предусмотрена для осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы. На нее смогут рассчитывать и люди, совершившие преступление против половой неприкосновенности, если они при этом «страдают расстройствами сексуального предпочтения». Меры реабилитации в данном разделе еще не разработаны, в проекте только упоминаются психологическая поддержка, трудоустройство и образование, а также возможность привлечения для участия в работе НКО, религиозных и общественных объединений, научных и медицинских организаций.

Постпенитенциарная пробация, согласно проекту Минюста,— это адаптация «оказавшихся в трудной жизненной ситуации» после освобождения из колонии. Меры поддержки для этой категории граждан Минюст тоже пока не конкретизировал, однако указал в проекте, что «срок применения» такой пробации «не может составлять более одного года со дня начала реализации мероприятий», а сами «мероприятия» ФСИН должна разрабатывать «индивидуально».

По данным ФСИН, на 1 октября в местах лишения свободы находились 453 188 человек, в том числе 338 078 человек — в исправительных колониях. Член СПЧ Ева Меркачева, участвовавшая в разработке проекта Минюста, указывает, что рассчитать количество нуждающихся в пробации «очень сложно». Госпожа Меркачева считает также, что ко второму чтению проект должен быть доработан с учетом увеличения роли НКО и гражданского общества в программах пробации: «Вовлекать людей, так сказать, гражданских просто необходимо, ведь представители ФСИН делают свою работу порой для галочки, и совсем другое дело, когда помощью занимаются неравнодушные люди». Госпожа Меркачева полагает, что недочеты законопроекта можно будет увидеть только на этапе внедрения системы пробации в работу ФСИН: «Закон может быть хорош сколь угодно, но на стадии исполнения могут появиться подводные камни, тем более что раньше в России ничего подобного не существовало».

Мария Старикова