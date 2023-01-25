В Красноярске отменили концерт Валерия Меладзе

Концерт Валерия Меладзе в Красноярске не состоится. Об этом «Ъ» сообщили в многофункциональном комплексе «Гранд Холл Сибирь», где было запланировано выступление российского певца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Меладзе

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Валерий Меладзе

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Концерт должен был пройти 2 мая 2023 года. Причину и инициатора отмены в «Гранд Холл Сибирь» не назвали.

Как сообщал «Ъ», ранее был отменен концерт Валерия Меладзе в Иркутске. После ряда переносов он должен был состояться 4 мая во дворце спорта «Труд». Еще в декабре стало известно об отмене двух концертов певца в Новосибирске. Ранее в соцсетях предположили, что во время новогоднего концерта в Дубае Валерий Меладзе сказал: «Героям слава», использовав тем самым приветствие, которое приписывают украинским националистам.

Валерий Лавский, Новосибирск