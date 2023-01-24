Морпорт Сочи планирует летом запустить сообщение с Абхазией и Грузией

АО «Морпорт Сочи» планирует летом запустить пассажирские перевозки в Абхазию и Грузию. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Юрий Владимиров, уточнив, что в Грузию перевозки, предварительно, будут осуществляться в Батуми.

«Есть очень большой запрос на открытие новых маршрутов пассажирских перевозок морским путем. Мы постараемся удовлетворить требования наших туристов, насколько это возможно, развиваться в этом направлении»,— отметил Юрий Владимиров.

Еще одним новым направлением может стать Египет. Компания планирует запустить два рейса — осенью и весной.

Также морпорт Сочи рассчитывает продолжить круизное сообщение с Турцией на лайнере Astoria Grande. С лета 2022 года он перевез более 9 тыс. пассажиров. В декабре компания запустила зимнюю программу, по итогам которой в Турцию из Сочи отправят более 25 рейсов. Также в 2023 году из порта Сочи в Стамбул планируют наладить паромную переправу для туристов и легковых автомобилей.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram