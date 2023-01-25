«Зарплата.ру»: 70% компаний в России привлекают для работы самозанятых

Как показал опрос исследовательского центра «Зарплаты.ру», 70% руководителей компаний в России привлекают к работе самозанятых. Чаще всего их задействуют для курьерской доставки. 23% респондентов отказываются сотрудничать с самозанятыми.

Опрос проводился в января 2023 года. В нем участвовали 1680 российских руководителей организаций и начальников отделов компаний в возрасте 25–55 лет. Результаты исследования приводит ТАСС.

По данным опроса, 50% респондентов обращается к самозанятым не реже, чем раз в полгода. 40% опрошенных работают с ними регулярно, 10% — по мере возникновения специфических задач. 53% опрошенных обдумывают возможность прибегать к их услугам, 20% планируют это сделать в будущем.

Чаще всего самозанятых привлекают для курьерской доставки (34%), задач в сфере маркетинга, PR и рекламы (31%), IT-сфере (30%), задач, связанных с дизайном (26%), бухгалтерии (21%), для работ, связанных с физическим трудом (15%), копирайтинга (13%), переводов (4%).

66% опрошенных убеждены, что с самозанятыми удобнее решать разовые проектные задачи. 53% считают, что такие сотрудники выгодны с экономической точки зрения, 29% заявили о простоте оформления трудовых взаимоотношений с самозанятыми. 24% респондентов обращаются к их услугам, когда нужен специалист с отдельными навыками.

23% респондентов однозначно отказались в перспективе сотрудничать с самозанятыми. Среди тех, кто не работает с самозанятыми, половина заявили, что у них не возникало соответствующих задач. 23% пожаловались на сложности с контролем рабочего процесса, 17% не могут найти работников с нужным уровнем компетенций, 10% жалуются на трудности при сборе отчетных документов.

По данных опросов YouDo и hh.ru, спрос на услуги самозанятых мог вырасти в России прошлой осенью после объявления о частичной мобилизации. Согласно принятым поправкам к Трудовому кодексу, работодатели не могут уволить мобилизованных сотрудников, но обязаны сохранить их рабочее место до возвращения с военной службы.

Подробности — в материале «Ъ» «Самозанятых мобилизовали на работу».

Лаура Кеффер