Главные новости за 24 января. Кубань, Крым, Адыгея

Компания «Парадиз-Синема» вложит 1 млрд руб. в строительство четырехзвездочного гостиничного комплекса «Азимут Парк Отель Лоо» в Сочи. Он будет рассчитан на 450 номеров. Первую очередь отеля введут уже в этом году, а полностью достроят — в 2026–2027 годах.

Законодательное собрание Краснодарского края на ближайшей сессии рассмотрит законопроект о запрете муниципальной службы для иностранных агентов.

В мэрии Краснодара опровергли сообщения, появившиеся в родительских чатах, о необходимости покупать мешки с песком в детсады «на случай войны».

В Усть-Лабинске ученики школы №4 вступились за учителя информатики Вячеслава Дорофеева, который бил ребенка ремнем на уроке. Дети обратились к городской администрации и минобразования и попросили вернуть педагога на работу.

Полиция Сочи возбудила уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который, представляясь трейдером, выманил у шестерых жителей курорта 15 млн руб.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал предложение Минэкономразвития об освобождении туроператоров от уплаты НДС на туры по России. Он считает, эта мера придаст импульс развитию внутреннего туризма.

Власти Краснодарского края планируют в 2025 году завершить строительство IT-парка в Краснодаре, рассчитанного на 500 рабочих мест. Объем инвестиций в проект оценивается в 300 млн руб.

Открытие пляжного комплекса в станице Старокорсунской у Краснодарского водохранилища перенесли на 2024 год. Его площадь должна составить 2,9 га. Изначально планировалось, что комплекс откроют в нынешнем году.

АО «Морпорт Сочи» планирует летом запустить пассажирские перевозки в Абхазию и Грузию. По его словам, на эти направления есть большой спрос со стороны отдыхающих.

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