Власти Кубани поддержали предложение об обнулении НДС для туроператоров

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал предложение Минэкономразвития об освобождении туроператоров от уплаты НДС на туры по России, он считает, эта мера придаст импульс развитию внутреннего туризма.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил освободить туроператоров от уплаты НДС на туры по России с 1 января 2023 года до 2027 года. По данным министра, туроператоры, которые оптом приобретают места в гостиницах и заказывают перевозки, сами по-прежнему платят НДС. В итоге НДС стал играть роль оборотного налога, так как входящий НДС у туроператоров нулевой, а исходящий они должны платить в размере 20% со всей суммы. Это приводит к тому, что туроператоры начали проигрывать конкуренцию небольшим компаниям либо цифровым платформам, работающим на УСН. Глава Минфина Антон Силуанов назвал это предложение справедливым в условиях трудностей, возникших у туроператоров.

«Для нашего края это важный вопрос. Последние несколько лет мы наблюдаем большой спрос на отдых в регионе. Несмотря на режим "закрытого неба", в прошлом году наши курорты посетили 17,4 миллионов туристов и более четырехсот тысяч приехали на новогодние каникулы… Уверен, те меры, о которых сегодня говорили, придадут новый импульс развитию отрасли»,— написал Кондратьев в своем Telegram.

Глава Кубани также добавил, что ежегодно в крае улучшается уровень сервиса и качество услуг, строятся новые гостиницы и реконструируются старые санатории и здравницы. Он подчеркнул, что власти продолжат развивать событийный и агротуризм, обустраивать пляжи, знакомить гостей региона с историей края и культурой виноделия, развивать пешие горные маршруты.

Михаил Волкодав

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