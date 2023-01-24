Кубанские депутаты планируют запретить муниципальную службу для иноагентов

Законодательное Собрание Краснодарского края на ближайшей сессии рассмотрит законопроект о запрете муниципальной службы для иностранных агентов. Документ опубликован на сайте краевого парламента.
Фото: Югополис
Соответствующие поправки предлагается внести в краевой закон о муниципальной службе. Как отмечается в пояснительной записке к документу, законопроектом предлагается запретить принимать граждан, признанных иностранными агентами, принимать на муниципальную службу. Если такое признание произошло в период нахождения на ней, предлагается запретить далее занимать соответствующую должность, это обстоятельство станет дополнительным основанием для расторжения служебного контракта.
Документ планируется принять в первом чтении на 9 сессии Законодательного собрания края, которая намечена на 26 января.
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