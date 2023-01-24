В мэрии Краснодара опровергли сообщения о необходимости покупать мешки с песком в детсады «на случай войны»

Сообщения о необходимости купить в каждый детский сад по четыре мешка с песком «на случай войны» не соответствуют действительности. Об этом в Telegram-канале сообщил директор департамента информационной политики Краснодара Павел Лаврентьев.

По его словам, такие сообщения стали распространяться в родительских чатах. Господин Лаврентьев также опубликовал скриншот одного из них. В сообщении говорится, что мешки нужны для окон и что по детсадам будут ходить комиссии, которые будут проверять выполнение распоряжения.

«Эти люди будут наказаны за распространение паники и недостоверной информации»,— написал Павел Лаврентьев, добавив, что мешки с песком все-таки могут пригодиться в детсадах для песочниц.

Александр Орлов

Читайте нас в Telegram