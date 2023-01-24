В Сочи задержали трейдера-мошенника, обманувшего шестерых жителей на 15 млн рублей

Полиция Сочи возбудила уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, он пообещал нескольким жителям курорта большую прибыль от инвестирования на различных торговых биржевых площадках. При личных встречах аферист убеждал сочинцев вложить деньги, приводя в пример сделки, на которых ему якобы удалось заработать. Поверив злоумышленнику, горожане отдавали ему деньги, однако обещанной прибыли не получали.

В полиции уточнили, что изначально получили три заявления от потерпевших. Но оказалось, что те знают лишь имя афериста и его номер телефона, который на тот момент уже оказался недоступен. Тем не менее сотрудникам МВД удалось задержать подозреваемого прямо возле его дома.

В ходе расследования дела полиция установила причастность молодого человека еще к трем аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба от его действий составила 15 млн руб. Сам злоумышленник утверждал, что вложил полученные деньги в бизнес и «прогорел». Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Алексей Белянин

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