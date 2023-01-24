Открытие пляжного комплекса на берегу Краснодарского водохранилища перенесли на год

Открытие пляжного комплекса в станице Старокорсунской у Краснодарского водохранилища перенесли с 2023-го на 2024 год. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В свете сложившейся внешнеэкономической ситуации идет обсуждение новых условий финансирования с кредитными организациями. В связи с чем инвестор планирует открытие комплекса в 2024 году»,— сообщили в мэрии.

Инвестором проекта остается ООО «Курортный центр "Кукуруза"» (входит в ГК «Рус Курорт»), с которым заключили муниципальный контракт на проведение работ. В первый этап проекта он планировал инвестировать около 100 млн руб. Проектные работы уже завершены по наземной части курорта. Кроме того, готовы малые архитектурные формы и необходимое оборудование.

Пляжный комплекс планируется построить на участке площадью 2,9 га. Согласно проекту, там появятся зоны отдыха, воркаута, детская и фитнес-зоны и пункты проката. На территории комплекса разместят площадки для пляжного волейбола и футбола, столы для настольного тенниса, кабинки для переодевания и медпункт.

Ранее планировалось, что комплекс откроется летом 2023 года. Пляжная зона в станице Старокорсунской станет пилотным проектом. Всего для создания городских пляжных комплексов в Краснодаре подобрали восемь потенциально подходящих участков.

Татьяна Ручкина

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