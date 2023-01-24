В Усть-Лабинске школьники вступились за учителя, уволенного за избиение учеников ремнем

В Усть-Лабинске ученики школы №4 вступились за педагога, который бил ребенка ремнем на уроке. Видеообращение подростки разместили на странице школы «Вконтакте».

Дети обратились к городской администрации и минобразования. Они просят вернуть учителя информатики Вячеслава Дорофеева.

«Мы считаем, что Владислава Алексеевича Дорофеева обвинили незаслуженно. Этот педагог достоин своего уважения и понимания. Верните Владислава Алексеевича»,— говорится в видео.

Ранее в сети распространилось видео, на котором учитель бьет школьника ремнем несколько раз за шумное поведение на уроке. Родители ребенка не имеют претензий к преподавателю. Однако руководство учебного заведения уволило учителя. Прокуратура Усть-Лабинского района начала проверку обстоятельств инцидента.

Татьяна Ручкина

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