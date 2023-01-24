Tinkoff: в 2022 году россияне покупали на маркетплейсах на 43% чаще, чем в 2021-м

В 2022 году количество покупок россиян на маркетплейсах выросло на 43% в годовом выражении. На маркетплейсы пришлось 8,5% от суммы всех трат россиян в онлайне и офлайне, что в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе Tinkoff eCommerce и Tinkoff Data.

По их данным, больше всего средств россияне потратили в сезон распродаж в ноябре: на него пришлось 12% всех оплат на торговых площадках. Самым популярным маркетплейсом стал Wildberries: число трансакций в ноябре там выросло в два раза по сравнению с 2021 годом.

Средний чек одной покупки по итогам года составил около 2 тыс. руб., что на 3% меньше показателя 2021 года. Средняя сумма покупки на «Яндекс.Маркете» составила 4,8 тыс. руб. (+21% в годовом выражении), на Lamoda — 6 тыс. руб. (+5%).

Самой популярной площадкой для онлайн-продавцов стала Wildberries: на ней торгуют 60% селлеров. Еще около 25% продавцов используют Ozon, 8% — «Яндекс.Маркет», около 3% — KazanExpress, 1% — Aliexpress. Всего за год число продавцов на маркетплейсах выросло в 1,5 раза. Аналитики отмечают, что предприниматели все чаще торгуют сразу на нескольких платформах — около 20% продавцов используют два и более маркетплейса.

По оценке «Газинформсервиса», в 2022 году около 15–20% компаний, продававших товары через собственные сайты, отказались от этого канала и перешли на маркетплейсы. Некоторые эксперты считают, что доля таких продавцов может доходить до 30%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Витрина напрокат».

Олеся Павленко