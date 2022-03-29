Размазанному верить

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Результаты оскаровской кампании, оглашенные на церемонии в Лос-Анджелесе, оказались банальными и слабо поспособствовали тому, чтобы поднять престиж этой награды. Комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Попытка придать оскаровской церемонии прежде всего политический акцент в конечном счете утонула в гламуре

Фото: Brian Snyder, Reuters Попытка придать оскаровской церемонии прежде всего политический акцент в конечном счете утонула в гламуре

Фото: Brian Snyder, Reuters

Церемония обещала сенсацию — видеовключение Владимира Зеленского или, в случае если его не произойдет, жесткую негативную реакцию Шона Пенна, пригрозившего «расплавить» два своих «Оскара». Видеовключения не было, однако и политически острого скандала не случилось. В поддержку Украины и в память принесенных ею жертв организаторы объявили минуту молчания и сбор средств. Кроме того, Бенедикт Камбербэтч, Джейми Ли Кёртис, Педро Альмодовар и другие звезды вышли на красную дорожку с желто-голубой символикой на своих нарядах. Слова о поддержке Украины прозвучали и в эпизоде юбилейного чествования «Крестного отца», в котором приняли участие ветераны Голливуда Фрэнсис Форд Коппола, Роберт Де Ниро и Аль Пачино. Но попытка поставить во главу угла политический акцент утонула в гламуре, а в восприятии СМИ была отодвинута на периферию пацанской выходкой Уилла Смита, устроившего потасовку на сцене с Крисом Роком, который якобы обидел его жену.

Лишенной выразительности оказалась основная оскаровская интрига — выбор фильмов-победителей из номинированных претендентов. Десятка номинантов в категории «Лучший фильм» демонстрировала добротное голливудское качество, высокую технологичность и почти полное отсутствие новых оригинальных идей. Ни один из режиссеров—лидеров оскаровской гонки — ни Стивен Спилберг, ни Пол Томас Андерсон, ни даже Рюсукэ Хамагути — не снял лучшего кино в своей карьере. Это относится и к Джейн Кэмпион, хотя и награжденной «Оскаром» за лучшую режиссуру, но побуждающей сравнивать новейшую «Власть пса» с ее же старым шедевром «Пианино» — явно в пользу второго.

В оскаровской десятке не оказалось фильма, со всей очевидностью затмившего бы остальных конкурентов. Поэтому награды были размазаны тонким слоем по всему бутерброду. Фильм «Дюна» Дени Вильнёва, самый амбициозный из последних голливудских проектов, остался с великолепной шестеркой «технических» призов. Ни «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо, ни «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона не получили вообще ничего; «Белфаст» Кеннета Брана — награду за оригинальный сценарий, «Вестсайдская история» Стивена Спилберга — «Оскар» Ариане Дебос за лучшую роль второго плана. Единственный фильм, обладающий несомненной политической актуальностью — «Не смотрите наверх» Адама Маккея,— тоже оказался в пролете.

В этой ситуации триумфатором стала семейная мелодрама «CODA: Ребенок глухих родителей» Шан Хейдер, победившая во всех трех категориях, в которых была номинирована,— «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшая мужская роль второго плана». Хотя этот видимый триумф вовсе не означает, что перед нами выдающееся явление кинематографа. Сюжет картины заимствован у французов, снявших в 2014 году суперуспешный фильм «Семейство Белье» о девочке из семьи глухих сыроваров, разрывающейся между дочерним долгом и мечтой о карьере певицы. Абсолютно то же самое — в американской версии, только сыровары заменены на более эффектных рыболовов. Новацию можно усмотреть в том, что, в отличие от оригинала, здесь глухих играют действительно страдающие глухотой или слабослышащие артисты, один из которых, Трой Коцур, и получил своего «Оскара».

«Ребенок глухих родителей» громко прозвучал еще больше года назад на фестивале «Сандэнс» и стал эталоном инди-кино. Хотя на самом деле эта сверхчувствительная история полна чисто голливудских штампов, и даже аутентичность ее персонажей выглядит сымитированной. Тем не менее на такое кино всегда есть спрос, а в наши дни тяжелых глобальных кризисов потребность в интимности и душевности еще больше возрастает.

В определенном смысле эти же факторы сработали в пользу японского фильма «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, награжденного «Оскаром» как лучший на иностранном языке. Это тоже — в более утонченном варианте — драма интимных травм и человеческой солидарности, включающая в себя, между прочим, как и «Ребенок глухих родителей», язык жестов. Повторить двухлетней давности успех корейских «Паразитов», завоевавших целых четыре статуэтки, включая ту, что дают за лучший фильм, японцам не удалось, но поддержать моду на азиатское кино — безусловно. Заодно этот фильм стал своеобразным ответом на запросы об «отмене» классической русской культуры, полпредом которой здесь выступает Чехов: монологи из «Дяди Вани» занимают едва ли не половину метража трехчасовой картины.