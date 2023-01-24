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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 24 января

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

15:18. Глава Новоусманского района Воронежской области, бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Маслов стал первым в регионе чиновников, публично высказавшимся о спецоперации на территории Украины как о «войне». Он сделал это, комментируя в своем telegram-канале вручение ордена Мужества матери погибшего солдата Максима Комарова.

«Идет война. Некоторые из наших сограждан до сих пор отрицают ее, не пускают войну в свой дом, подобно страусу прячут голову в песок. Это позиция слабых»,— заявил господин Маслов

14:41. ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в селе Горналь Суджанского района Курско области. Пострадали два человека. «Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь»,— сообщил губернатор Роман Старовойт.

13:13. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 24 января может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, подтвердили «Ъ-Черноземье» источники в правительстве региона

По их данным, на второй за полгода встрече губернатора с президентом будут обсуждаться «итоги 2022 года и оперативная обстановка». После встречи Кремль, вероятно, опубликует пресс-релиз с ее содержанием. Другие подробности пока неизвестны.

12:04. Губернатор Курской области Роман Старовойт на еженедельной планерке в облправительстве сообщил о результатах восстановления пострадавших от обстрелов ВСУ домов и объектов инфраструктуры в приграничных районах. По его словам, «с начала первых обстрелов» были отремонтирована 23 многоквартирных дома, 361 частный дом, два магазина, пять «объектов соцкультуры». Всего работы велись в пяти районах.

11:43. Во время специальной военной операции на Украине 16 декабря 2022 года погиб житель Железногорска Курской области Александр Пучков, об этом сообщили в городской администрации. Там подтвердили, что он работал по контракту с частной военной компанией «Вагнер».

Власти сообщили, что прощание с погибшим бойцом пройдет сегодня в 12:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе.

11:26. Местная администрация отказала семье из Суджанского района Курской области в помощи после того, как их дом был разрушен обстрелом ВСУ. Это произошло из-за «бюрократической ошибки», рассказал на планерке в обладминистрации губернатор Роман Старовойт. Он «поставил задачу помочь семье», сообщили в пресс-службе облправительства.

«Недоумеваю, просто злость берет. Работаем в круглосуточном режиме, все знают регламент. И вчера вижу через СМИ обращение о том, что семье Крапивиных в декабре результате артиллерийского обстрела был разрушен дом, а они получили официальное письмо о том, что не имеется правовых оснований для восстановления этого жилья. Я прошу немедленно исправить ситуацию, сегодня же. Понятно, в районах нет средств, бюджеты крайне скудные. Поэтому бюджет области сформировал необходимый запас, у нас деньги есть»,— заявил господин Старовойт

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 23 января

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