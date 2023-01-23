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обновлено 17:12

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 23 января

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

17:10. Губернатор Александр Гусев в ходе планерки в правительстве Воронежской области заметил, что в прошлом году в регионе больше 1300 человек сменили меня. «Надеюсь, в этом году будет востребовано имя Виктория (лат. Victoria — победа)»,- прокомментировал он.

16:00. Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о встрече с добровольцем, который уже около полугода участвует в спецоперации и приехал в регион в отпуск. «Мы всегда были и остаемся на связи. Сегодня поставили перед собой задачу отправлять два-три гуманитарных конвоя в неделю»,- заявил в ходе встречи господин Клычков. Боец заверил, что после отпуска полностью готов продолжать выполнять служебно-боевые задачи: «Многие пришли в отпуск - восстановиться, привести здоровье в порядок, увидеться с семьями. Это необходимо для поднятия боевого духа».

15:55. 23 января в большом зале администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области прошла церемония вручения государственных наград участникам специальной военной операции: ордена Мужества и медали Жукова. Так, за отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО, указом президента орденом Мужества посмертно награжден Георгий Евсенко. Он принимал участие в спецоперации как доброволец, погиб в августе 2022 года. Орден вручили его родителям. А медаль Жукова торжественно получил Максим Иванов, который также принимал участие в СВО в рамках контракта.

15:30. В ходе СВО погиб 44-детний мобилизованный воронежец Юрий Морозов. Как сообщили в администрации Рамонского района региона, боец был уроженцем села Нелжа, а проживал в Березово. В 1996 году окончил ПТУ-47 по специальности «тракторист-машинист». В 1997 был призван в ряды Вооруженных сил РФ. В 2000 году принял участие в боевых действиях на территории Чеченской республики.

14:10. В Белгородской области до апреля продлили запрет на продажу пиротехники. На это время нельзя будет продавать салюты, фейерверки и петарды, исключения — хлопушки и бенгальские огни, рассказали в региональном оперштабе.

13:13. Над селом Казинка Валуйского городского округа Белгородской области российской системой ПВО сбита ракета. «Пострадавших и разрушений нет – обломки упали в поле»,– сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

13:00. В филиале компании «Россети Центр» – «Белгородэнерго» утвердили программу по ремонту и техобслуживанию объектов электросетевого комплекса, которые находятся, в том числе, в приграничных районах. В 2023 году на указанные цели энергетики планируют направить 925 млн руб. «Свыше 90% объема планируем выполнить собственными силами, без привлечения подрядных организаций... Рассчитываем, что проведенные мероприятия позволят нам хорошо подготовиться к будущей зиме, не допустить длительных технологических нарушений и обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в режиме среднего уровня реагирования»,– пояснил директора филиала Антон Герасимов.

10:25. Мэрия Белгорода напоминает про плановую проверку системы оповещения в городе. 23 января власти планируют включить сирены в 14:30 в районе пешеходного моста реки Везелки в парке Победы.

10:23. К 23 января жители Тамбовской области пожертвовали 164 млн руб. в Фонд поддержки СВО «Развитие Тамбовщины». Из этих средств, по данным региональных властей, на поддержку воинских частей Тамбовского гарнизона направлено 112 млн руб. Товаров получено еще на 2 млн руб., а жертвователями стали 1700 организаций и 3400 физических лиц. Для местных военных фонд закупает обмундирование, снаряжение и оборудование: квадрокоптеры, устройства перехвата дронов, запчасти, кабели, коннекторы, коммутаторы, инструменты, палатки, печи-буржуйки, оптические прицелы и многое другое.

10:15. Вчера примерно в 17:10 в Павловском районе Воронежской области на 689 км автодороги М-4 «Дон» съехал в кювет и перевернулся большегрузный автомобиль «ДАФ» с полуприцепом, который перевозил кубы для строительства оборонительных сооружений. В результате 32-летний водитель, житель республики Беларусь, получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. По данному факту полиция проводит проверку.

9:30. В Липецкой области суд назначил местному жителю 60 тыс. руб. штрафа за дискредитацию вооруженных сил РФ. По данным региональной пресс-службы объединенной судебной системы, в сентябре 2022 года мужчина выложил два негативных комментария в соцсетях под постами задонской газеты о референдумах и частичной мобилизации. Прокурор установил личность по номеру телефона, к которому был привязан аккаунт гражданина. В итоге он стал фигурантом двух административных дел по ч. 1 ст. 20.3.3, по каждому из которых получил штраф 30 тыс. Решение первой инстанции уже поддержал и апелляционный суд.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 22 января

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