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Коммерсантъ FM
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Украина конфисковала активы российского бизнесмена Михаила Шелкова

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы основного акционера крупнейшего производителя титана в мире «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова. Среди них — 100% в уставном капитале ООО «ВСМПО ТИТАН Украина», квартиры в Одессе и Никополе (175,5 кв. м и 68,5 кв. м соответственно), четыре автомобиля Mitsubishi Pajero Sport и один Lexus (модель не указана), говорится в сообщении суда.

Кроме того, конфискованы стояночное место в Одессе, комплекс и склад рулонов нержавеющей стальной ленты в Никополе, колесный трактор, прицеп, деньги на банковских счетах. Российский бизнесмен может подать жалобу на решение суда в апелляционную палату в течение пяти дней.

54-летний господин Шелков занимает должность заместителя председателя совета директоров «ВСМПО-Ависма». По итогу 2022 года занял пятое место в рейтинге Forbes самых разбогатевших бизнесменов, его состояние увеличилось на $1,6 млрд, до $5,8 млрд. Господин Шелков попал под украинские санкции летом 2022 года.

Леонид Уварчев

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