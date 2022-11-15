Дыхание военных оказалось бесценным

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование громкого уголовного дела в отношении бывшего замдиректора аффилированного с Минобороны ФГУП ГВСУ №4 Ларисы Леонтьевой, обвиняемой в хищении почти 400 млн руб. По версии следствия, афера была совершена весной 2020 года, в самый пик пандемии коронавируса, она продала военному ведомству 350 китайских портативных дыхательных машин для госпиталей Yuwell YH-730, завысив цену каждого из аппаратов по меньшей мере в десять раз. Защита утверждает, что все сделки совершались в рамках «рыночных отношений между хозяйствующими субъектами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СКР считает, что Лариса Леонтьева была причастна к хищению почти 400 млн руб.

Фото: ВСК МО РФ СКР считает, что Лариса Леонтьева была причастна к хищению почти 400 млн руб.

Фото: ВСК МО РФ

Из материалов уголовного дела, с которыми начали знакомиться обвиняемая Лариса Леонтьева и три ее адвоката, следует, что «коронавирусная» поставка Минобороны партии так называемых неинвазивных портативных дыхательных машин искусственной вентиляции легких проходила по довольно сложной и запутанной схеме. Собственно, покупкой аппаратов за границей занимались три российских ООО соответствующего профиля — «Объединенная экспертная компания "Ампаро"», «Салюс» и «Центр поддержки бизнеса». Следующими звеньями в цепочке были уже аффилированные с Минобороны ФГУП «Главное военное строительное управление №4» (ГВСУ), в котором заместитель директора Лариса Леонтьева отвечала за закупки, и ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» (УИСП). Последний из посредников передавал купленное оборудование главному военно-медицинскому управлению Минобороны, и только оттуда оно распределялось уже по назначению.

К маю 2020 года, после завершения цикла поставок и перепродаж, 350 китайских аппаратов Yuwell YH-730 поступили наконец в военные госпитали, а еще полгода спустя деталями контракта заинтересовались оперативники УФСБ РФ по спецобъектам федеральных органов госвласти. Стоимость аппаратов сочли завышенной сначала проверившие их чекисты, а вслед за ними — и сотрудники 1-го отдела главного военного следственного управления СКР, возбудившие уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Минобороны пришлось переплатить за партию из 350 дыхательных машин в общей сложности 393,261 млн руб. Учитывая, что рыночная стоимость одного аппарата Yuwell YH-730 сегодня составляет около 115 тыс. руб., каждый аппарат обошелся заказчику на 1 млн руб. дороже, а общая цена «коронавирусной» поставки оказалась завышена по меньшей мере десятикратно.

Первыми подозреваемыми в возбужденном уголовном деле стали коммерсанты-покупатели из числа руководителей ООО, однако те пояснили, что все контракты заключались ими от имени и по поручению замдиректора ГВСУ Леонтьевой. Попав на первый допрос еще в качестве свидетеля, бизнесвумен, как следует из обвинительного заключения, предприняла энергичные и довольно оригинальные меры для защиты. В сентябре 2020 года она передала начальнику юридического отдела УИСП письменное обращение к руководству Минобороны России от фирмы Golden Way Global Solution Pte Ltd, зарегистрированной в Сингапуре и специализирующейся на оптовой торговле «твердым, жидким, газообразным топливом и сопутствующими товарами». В этом документе некие руководители Golden поясняли, что китайские аппараты Yuwell YH-730 — лучшие в своем классе, а выставленная за них цена вполне соответствует их многочисленным достоинствам. На основании этого документа УИСП, как установило следствие, даже обращалось в главное военно-медицинское управление Минобороны, чтобы согласовать закупку дыхательных машин полугодовой давности «задним числом».

Интересно, что, несмотря на продолжающееся расследование уголовного дела, Лариса Леонтьева долго оставалась на свободе и все это время поставляла в УИСП рекомендательные письма различных иностранных компаний, в которых те наперебой расхваливали Yuwell YH-730. Последнее письмо — от Golden Way и Visterlo Trading Company limited — она принесла буквально накануне своего задержания и ареста, случившихся 18 марта нынешнего года. Таким образом она «пыталась создать мнимую доказательную базу из подложных документов и показаний мнимых свидетелей, чтобы избежать уголовной ответственности», говорил следователь, ходатайствовавший о ее аресте.

Избранная Хамовническим райсудом Москвы мера пресечения для Ларисы Леонтьевой с тех пор регулярно продлевалась. Недавно она была в очередной раз оставлена под стражей до 17 декабря этого года. Три ее адвоката, в свою очередь, обжалуют каждое продление, называя необоснованными и незаконными как содержание своей доверительницы под стражей, так и само ее уголовное преследование.

По версии защиты, все предоставляемые судам рапорты и справки оперативных служб о том, что Лариса Леонтьева планирует побег за границу вместе с мужем и сыном-студентом, «основаны на домыслах» и ничем не подтверждены.

Адвокаты отмечают, что обвиняемая исключительно положительно характеризуется на службе, отмечена орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, у нее целый ряд грамот, в том числе от главнокомандующего.

По данным защиты, оставаясь на свободе, бизнесвумен не препятствовала расследованию и являлась на допросы по первому требованию. Знание экс-замдиректора ГВСУ Леонтьевой адресов и телефонов свидетелей из числа ее бывших подчиненных, по мнению защиты, не свидетельствует о том, что она собирается оказать на них давление. Как утверждают адвокаты, обвиняемая, наоборот, планирует активно участвовать в разбирательстве и доказать, что следствие ошибочно сочло мошенничеством обычные рыночные отношения.

Сергей Машкин