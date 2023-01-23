Премьер Польши раскритиковал слова экс-главы МИДа Сикорского о разделе Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко отреагировал на заявление экс-главы Минобороны, а также бывшего главы МИДа страны Радослава Сикорского о разделе Украины. Во время интервью Radio Zet господин Сикорский, теперь депутат Европарламента, заявил, что в первые десять дней российской военной спецоперации польское правительство задумывалось о разделе Украины.

По мнению господина Сикорского, у правительства «был момент колебаний в первые десять дней войны» по разделу Украины. Господин Моравецкий назвал это заявление позорным.

«Я думаю, был момент колебаний в первые десять дней, когда мы все не знали, как все пойдет, что, может быть, Украина падет. Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, все могло быть иначе»,— сказал Радослав Сикорский (цитата по Wprost).

«Бывший министр иностранных дел должен взвесить свои слова. Я ожидаю, что эти позорные заявления будут отозваны. Призываю оппозицию отмежеваться от заявлений Радослава Сикорского»,— написал премьер в Twitter (цитата по RP).

Экс-министр до 2007 года состоял в партии «Право и справедливость» (ПиС), сейчас является членом «Гражданской платформы». ПиС сейчас — правящая партия в Польше.

В России после начала военной операции не раз говорили о планах Польши «захватить» Украину. В мае секретарь Совбеза Николай Патрушев говорил, что Польша перешла к захвату земель на западе Украины. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в июле заявлял, что Польша будет использовать пропаганду, чтобы скрыть свою экспансию на Украине.

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Мария Федотова