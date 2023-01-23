«Богатство не спрячешь»

Парламентарии не будут публиковать сведения о доходах. В открытом доступе останутся лишь данные о том, сколько депутатов и сенаторов сдали соответствующие документы, и содержались ли в них нарушения. Изменения закрепляются поправками в законодательство. Ранее президент России Владимир Путин своим указом разрешил не подавать имущественные декларации военным и тем, кто работает на новых территориях. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе опасается, как бы не пострадали государственные интересы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Возможно, уже с марта депутаты и сенаторы не будут публиковать декларации о доходах. Сообщил об этом председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Указанные категории граждан все равно будут готовить сведения о своих доходах, но в открытый доступ они не попадут. Публикации отныне подлежит лишь обобщенная информация: сколько парламентариев сдали соответствующие документы, были ли в них выявлены нарушения — все без конкретики и перехода на личности.

Российский лидер своим указом от 29 декабря 2022 года разрешил некоторым категориям служащих не предоставлять декларации о доходах в период проведения спецоперации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже разъяснил, что речь идет лишь о тех, кто работает на новых территориях, всех остальных это, судя по всему, не касается. Более того, Дмитрий Сергеевич сказал достаточно жестко, для того, кто не понял — здесь не может быть никакого двойного толкования.

Сейчас же в законодательство вносится поправка об упрощении декларирования доходов региональными и муниципальными народными избранниками. И вот решили пойти дальше — упростить жизнь заодно депутатам Госдумы и членам Совета федерации.

Так что, судя по всему, мы лишаемся такого очень интересного и весьма познавательного действа, как изучение доходов власть предержащих и их семей.

И, видимо, массовые разводы, а также внезапно очень богатые пожилые тещи различных руководителей — это уже история. То есть все эти явления, вполне возможно, сохранятся, только вот узнать об этом будет сложнее. Сейчас такие времена, что отвлекаться на подобные вещи простому народу, видимо, не следует.

То же касается и коррупции — государство само с ней борется так, как считает нужным. И много знать об этом общественности также необязательно. Это отвлекает народных избранников от их важной работы. Тем не менее, как говорится, богатство не спрячешь. Есть декларация или нет — не так уж и важно.

Хотя народные избранники — если они себя таковыми, конечно, считают — не должны, по идее, ничего скрывать от своего избирателя. Иначе снижается уровень доверия, что не всегда хорошо для поступательного движения страны вперед. Ведь для нас главное, чтобы государственные интересы не страдали, не так ли?

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