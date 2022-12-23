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Коммерсантъ FM
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В Ярославской областной думе вдвое сократили число избираемых по спискам депутатов

Ярославская областная дума приняла поправки к уставу региона, в соответствии с которыми численность заксобрания следующего созыва будет уменьшена с нынешних 50 депутатов до 46. Также будет значительно сокращено количество представителей регионального парламента, избираемых по пропорциональной системе,— с текущих 25 до 12. 34 депутата будут избираться по одномандатным округам.

Спикер думы Михаил Боровицкий объяснил сокращение депутатов уменьшением числа избирателей в Ярославской области. «В процентном соотношении будет увеличено число депутатов, избираемых по одномандатным округам. Задача авторов законопроекта — отразить те настроения в обществе, которые касаются деятельности депутатов, уменьшить градус политического накала в сторону решения конкретных проблем избирателей Ярославской области. Разные точки зрения были у фракций думы на принятие этого закона, но в целом закон принят, и следующая избирательная кампания в областную думу пройдет в соответствии с принятыми сегодня изменениями в устав»,— приводит его слова пресс-служба заксобрания.

Выборы в очередной созыв Ярославской облдумы пройдут в сентябре следующего года. С 2018 года долю депутатов заксобраний, избираемых по пропорциональной системе, уменьшили уже в 11 регионах. Это, в частности, республики Алтай и Марий Эл, Хабаровский и Приморский края, Новгородская и Саратовская области.

Александр Тихонов, Ярославль

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