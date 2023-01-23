Энергетики «Нижновэнерго» обсудили вопросы техприсоединения с представителями малого бизнеса

Первый заместитель генерального директора — главный инженер «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье», и.о. директора филиала «Нижновэнерго» Евгений Турапин ответил на вопросы юристов, принимавших участие во встрече заместителя губернатора Сергея Морозова с предпринимателями. Была поднята тема сроков технологического присоединения.

В марте 2022 года руководством ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье», в связи с резко изменившимися внешними условиями, санкциями, введенными недружественными странами в отношении России, изменением цен, разрывами логистических цепочек, а в отдельных случаях прекращением поставок, было принято решение все имеющиеся ресурсы направить на недопущение рисков снижения надежности.

В связи с этим были изменены графики по срокам исполнения договоров технологического присоединения в отношении тех заявителей, которые не выполнили со своей стороны технические условия и не были готовы принять электроэнергию.

С июня 2022 года, в связи с учетом стабилизации текущей производственной деятельности, «Нижновэнерго» реализует отдельную целевую программу по исполнению всех договоров, сдвинутых по срокам, с завершением в декабре 2023 года.

По итогам встречи юрист Михаил Власов отметил: «Мы достигли взаимопонимания сторон и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».

«Обсудив все детали и отдельные случаи, мы достигли договоренностей, которые будут выполнены точно и в срок», — прокомментировал первый заместитель генерального директора — главный инженер «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье», и.о. директора филиала «Нижновэнерго» Евгений Турапин.