Правительство РФ перенесло строительство хорды Екатеринбург — Краснодар

Строительство Юго-Западной хорды из Екатеринбурга в Краснодар, которое планировалось начать уже в этом году, перенесено на определенный срок, следует из скорректированного правительством РФ планом дорожной деятельности на 2023–2027 годы.

Аналогичное решение принято по трассе «Меридиан», которая должна была пройти от Казахстана до Белоруссии, и связать Екатеринбург с городами Черноморского и Каспийского побережий. На реализацию проектов планировалось направить 15,3 млрд руб., однако бюджет сократили до 4 млрд руб., ограничившись их проектированием.

Всего федеральные власти решили перенести ряд строек трасс. Например, с 20,5 млрд до 1,5 млрд руб. сокращено финансирование проекта обхода Орехово-Зуево в Подмосковье. Ранее строительство планировалось начать в 2025 году. При этом сейчас запланировано лишь проектирование объекта. Финансирование южного обхода Краснодара уменьшено с 28,9 млрд до 1,5 млрд руб.

Подробнее об этом – в материале «Ъ» «Правительство сдает дорожные карты».

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