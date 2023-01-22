В США 10 человек погибли в результате стрельбы во время празднования китайского Нового года

Под Лос-Анджелесом в результате стрельбы, которая произошла во время празднования китайского Нового года, погибли десять человек, еще десять получили ранения. Стрельба произошла недалеко от места празднования в городе Монтерей-Парк, в котором проживает много американцев азиатского происхождения. По словам очевидцев, мужчина стрелял из полуавтоматического оружия без разбора, личность преступника устанавливается.

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«Подозреваемый скрылся с места происшествия, его личность пока неизвестна»,— приводит AFP выдержку из сообщения полиции. «Есть по меньшей мере еще десять пострадавших, которые были доставлены в местные больницы и находятся в разном состоянии, от стабильного до критического»,— также сообщили в полиции. По данным полицейских, погибшие в результате стрельбы скончались на месте.

Утром 22 января была замечена «полицейская активность» в соседнем городе Альгамбре, сообщает газета Los Angeles Times. Подробности пока не приводятся, было ли это связано с ЧП в Монтерей-Парке, пока неясно. Следователи пытаются определить, есть ли связь между этими двумя инцидентами, сообщили в полиции.

В Монтерей-Парке в эти выходные проходил двухдневный фестиваль в честь китайского Лунного Нового года. Второй день праздничного мероприятия после стрельбы был отменен.

В Китае празднование Нового года каждый раз приходится на новую дату. Начало нового года определяется по фазе луны. Этот праздник является одним из самых значимых для китайцев, в этом году его отмечают с 22 января по 5 февраля. Цветами нового года стали синий и черный, его символом в 2023 году является черный водяной кролик или кот.

Мария Федотова