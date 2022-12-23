Даже у Турции есть выбор

Власти и оппозиция Турции все активнее обсуждают детали парламентских и президентских выборов, которые в следующем году должны будут либо продлить, либо завершить эпоху правления президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Правящая Партия справедливости и развития, по данным газеты Sabah, обдумывает вариант переноса голосования с июня на май. Оппозиция выступает против, но помешать смене даты, похоже, не сможет. Главное сейчас для противников президента Эрдогана — определиться с единым кандидатом. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, чье выдвижение недавно казалось едва ли не решенным делом, в итоге может уступить это право ветерану турецкой политики Кемалю Кылычдароглу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Стамбула Экрем Имамоглу (с красным галстуком в клетку) и лидеры оппозиционного альянса

Фото: Reuters Мэр Стамбула Экрем Имамоглу (с красным галстуком в клетку) и лидеры оппозиционного альянса

Фото: Reuters

В пятницу турецкое провластное издание Sabah сообщило, что правящая Партия справедливости и развития (ПСР) планирует перенести парламентские и президентские выборы с июня на май следующего года. По данным газеты, власти объясняют это тем, что в июне у студентов проходят экзамены. Оппозиция не согласна с предложением (в частности, потому что у нее будет меньше времени на ведение избирательной кампании), и поэтому утвердить перенос даты выборов в парламенте не получится. С другой стороны, это и необязательно: назначить новую дату голосования своим указом может президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Колумнист Sabah Мелих Алтынок утверждает, что в качестве вероятной даты выборов рассматривается 14 мая.

При этом он приводит другое объяснение — якобы в мае потенциальные избиратели еще не успеют разъехаться по отпускам, что обеспечит максимальную явку. Это действительно важно, потому что борьба обещает быть очень жесткой, и уже сейчас эксперты строят свои прогнозы на возможный второй тур (хотя ранее Реджеп Тайип Эрдоган всегда добивался победы в первом туре, пусть и с небольшим перевесом).

В напряжении своих сторонников держат и оппозиционные политики. Как ранее писал “Ъ”, решение стамбульского суда по делу мэра города Экрема Имамоглу (политика приговорили к двум годам и семи месяцам тюрьмы за оскорбление представителей власти) дало ему немало дополнительных очков в качестве вероятного соперника президента Эрдогана (см. “Ъ” от 16 декабря). Однако теперь сам господин Имамоглу дал понять, что вопрос еще не решен. «Я командный игрок и умею играть в командные игры. Но меня пытаются травмировать еще по пути к полю. Я член РНП (Республиканской народной партии.— “Ъ”), а для каждого члена РНП кандидат — это лидер партии Кемаль Кылычдароглу»,— заявил он.

Похожие по своей неоднозначности заявления делает и сам господин Кылычдароглу. На днях он заявил, что они с Экремом Имамоглу «как отец с сыном». Что конкретно это значит, не может объяснить даже источник “Ъ” в окружении господина Имамоглу. «С одной стороны, это может означать преемственность — что сын должен занять место отца,— сказал собеседник “Ъ”.— С другой стороны, на Востоке отец — это фигура, которой в первую очередь подчиняются. А значит, все будет так, как решит он».

Как предполагает источник “Ъ”, на Кемаля Кылычдароглу давят соратники, убеждая, что он легко победит на выборах и сможет таким образом красиво завершить свою политическую карьеру — лидеру РНП уже 74 года.

Тем временем Реджеп Тайип Эрдоган еще на прошлой неделе заверил, что ему все равно, с кем придется соперничать.

По данным социологической службы ORC, над властями висит серьезная угроза утраты контроля над парламентом. Партия справедливости и развития, согласно опросу жителей Стамбула, набирает всего 32,5%, а согласно опросу жителей Анкары — 30,5%. Партнеры из Партии националистического движения, с которыми ПСР входит в один блок, могут добавить к этому числу лишь четыре-семь пунктов. В то же время оппозиционный блок может набрать от 45% до 50% голосов. Говорить же о том, насколько прочны позиции лично президента Эрдогана, пока преждевременно — вначале должно стать известно имя единого кандидата.

Кирилл Кривошеев