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обновлено 12:23

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 января

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

12:23. Депутат Госдумы от Воронежской области Игорь Кастюкевич побывал на «солдатском привале», организованном на Белгородчине. Как написал в своем телеграм-канале парламентарий, местные власти организовали помещения, где можно отдохнуть, поесть, приготовить (чтобы забрать потом с собой) и взять необходимые вещи ( от носков и белья до сигарет): «Здесь даже баня есть!

Много волонтеров, которые помогают. Бойцы приезжают, забирают нужное и возвращаются в места дислокации. Для приграничного региона крайне востребованный формат».

12:18. Во время проведения специальной военной операции погиб 27-летний младший сержант из курской области Роман Скоров. Соболезнования родным и близким бойца принесли в администрации региона.

11:50. В Белгородской области за период с начала спецоперации от действий украинских военных пострадало уже более 2,5 тыс. квартир и домов, из них 2 тыс., по данным региональных властей, восстановлены.

10:25. Утром 21 января в Теткино Курской области украинские военные сбросили две гранаты на территорию мелькомбината. По данным губернатора Романа Старовойта, пострадавших и существенных повреждений нет.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 20 января

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