Главные новости к утру 21 января

G7, ЕС и Австралия договорились ввести два потолка цен на российские нефтепродукты. Один будет установлен для продукции, которая торгуется с премией к нефти, второй — для продукции с дисконтом.

Роскомнадзор признал Telegram иностранным и не подлежащим интеграции с банками, выяснил «Ъ». Запреты, вводимые новым законом с 1 марта, распространятся на интеграцию Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также на банки. Подробнее

США советуют Украине вывести войска из Артемовска и готовить наступление на юге, сообщил источник AFP. Вашингтон рекомендовал отправить военных на обучение под руководством США для формирования «более сложных и хорошо вооруженных сил».

Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит всю помощь, в которой она нуждается. Так глава государства отреагировал на вопрос о том, поддерживает ли он призыв Польши приступить к поставкам танков. О дискуссии

Бывший гендиректор центра имени Хруничева Андрей Калиновский объявлен в международный розыск, узнал «Ъ». По данным следствия, он мог похитить почти 400 млн руб. при реализации контрактов о поставке режущих инструментов для предприятия, входящего в структуру «Роскосмоса». Топ-менеджер находится на Кипре. О деле

США обвинили россиянина и британца в попытке вывести из-под санкций яхту Виктора Вексельберга. Британский бизнесмен Ричард Мастерс задержан в Испании. Вашингтон выдал ордер на арест гражданина РФ Владислава Осипова.

«Ювентус» лишен 15 очков в чемпионате Италии за финансовые нарушения. Команда после этого опустилась с третьего места на десятое. О проблемах клуба