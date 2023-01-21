«Ювентус» лишен 15 очков в чемпионате Италии за финансовые нарушения

Федеральный апелляционный суд Италии лишил туринский «Ювентус» 15 очков в турнирной таблице чемпионата Италии из-за выявленных финансовых нарушений. Команда после этого опустилась с третьего места на десятое, теперь в ее активе 22 очка.

Прокуратура требовала снять с команды девять очков, а также отстранить от работы в футболе нескольких функционеров. Экс-президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и бывший исполнительный директор Маурицио Арривабене отстранены на 24 месяца, бывший спортивный директор Фабио Паратичи — на 30 месяцев, бывший вице-президент Павел Недвед — на восемь месяцев. Суд подтвердил оправдательный приговор в отношении других клубов, которые также были вовлечены в дело. Речь идет о клубах «Сампдория», «Про Верчелли», «Дженоа», «Парма», «Пиза», «Эмполи», «Новара» и «Пескара».

Претензии итальянских властей возникли после изучения отчетности клуба за 2018, 2019 и 2020 годы. В прокуратуре посчитали, что туринцы на протяжении этого периода подтасовывали финансовую отчетность. Совет директоров «Ювентуса» в октябре 2022 года подал в отставку.

О проблемах клуба — в материале «Ъ» «"Ювентус" пропускает миллионами».

Леонид Уварчев