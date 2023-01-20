Байден о поставках танков: Украина получит всю необходимую помощь

Президент США Джо Байден пообещал Украине всю помощь, в которой она нуждается. Так он отреагировал на вопрос о том, поддерживает ли он призыв Польши приступить к поставкам танков.

«Украина получит всю помощь, в которой она нуждается»,— сказал господин Байден журналистам после мероприятия в Белом доме. Вопрос попал на трансляцию YouTube-канала Yahoo Finance.

Тема поставок американских танков Abrams и немецких Leopard 2 активно обсуждается последние несколько недель. В частности, переговоры по этому поводу велись в рамках восьмого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Министр обороны США Ллойд Остин по ее итогам заявил, что неправильно рассуждать о необходимости поставок Украине какого-то определенного вооружения, например, танков Leopard 2 и Abrams. Минобороны ФРГ сообщало, что решение обсуждается, но оно еще не принято.

Подробнее о дискуссии — в материале «Ъ» «Танк или иначе».

Леонид Уварчев