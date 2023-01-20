«Ивитек» вложит 30 млн рублей в расширение производства бытовой химии

Богородская компания «Ивитек» планирует расширить производство моющих средств и открыть дополнительные линии. Инвестиции в проект составят 30 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее «Ивитек» приступил к строительству дополнительного производственного корпуса с лабораторией, участками приготовления полуфабрикатов, фасовки и складов. Объем инвестиций составит 180 млн руб. Для модернизации производства потребовалось увеличить мощность энергоснабжения на предприятии.

Таким образом, «Ивитек» рассчитывает увеличить объемы производства на 40%, до 65 т в сутки.

Анастасия Еремина