Ярославская прокуратура обжалует освобождение экс-начальника штаба УМВД

Прокуратура считает незаконным смягчение обвинения бывшему начальнику штаба УМВД России по Ярославской области Алексею Ключареву, в результате которого он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что будут обжаловать приговор, вынесенный за превышение должностных полномочий (изначально обвинение содержало квалифицирующий признак «причинение тяжких последствий»).

Кировский районный суд Ярославля 17 января приговорил полковника внутренней службы Алексея Ключарева к полутора годам колонии-поселения и освободил от отбывания наказания за истечением срока давности. Судья Андрей Гасюков исключил из обвинения квалифицирующий признак и вынес приговор по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса РФ. Гособвинение в прениях просило приговорить подсудимого к пяти годам общего режима и лишению права занимать определенные должности на два года и шесть месяцев.

«Прокуратура не согласилась с указанным приговором суда, считая переквалификацию действий осужденного с исключением квалифицирующего признака "с причинением тяжких последствий" незаконной, в связи с чем приговор будет обжалован в апелляционном порядке с доводами об усилении квалификации и назначенного наказания»,— говорится в сообщении.

Алексей Ключарев, по данным следствия, в 2012–2013 годах подписывал акты приемки работ по строительству Центра кинологической службы и справки об их стоимости без их фактического выполнения. В результате федеральному бюджету был причинен ущерб в размере свыше 40 млн руб. Здание центра до сих пор не достроено.

Александр Тихонов, Ярославль