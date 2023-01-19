Биржевая цена бензина Аи-92 упала до минимальных за 7 лет значений

Стоимость бензина Аи-92 по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась на 2,09%, до минимальных показателей с 2016 года. По состоянию на 17:10 мск сегодня, 19 января, цена на Аи-92 составляла 33 920 руб. за тонну против 34 643 руб. за тонну днем ранее.

По данным площадки, в ходе торгов снизилась и стоимость бензина Аи-95. Цена топлива сократилась на 1,49%, до 39 092 руб. за тонну. В 2022 году минимальное значение стоимости топлива составляло 37 379 руб. за тонну.

Кроме того, с начала 2023 года оптовые цены на дизельное топливо в России упали до минимума с конца 2020 года. 16 января биржевая стоимость дизтоплива снизилась на 1,5%, до 43,5 тыс. руб. за тонну. Российские власти связывают падение цен с сезонными факторами. Однако собеседники «Ъ» отмечают, что такая динамика может быть обусловлена сокращением поставок в Европу из-за вступающего менее чем через три недели эмбарго.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Над дизтопливом навис потолок».

Милена Костерева