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Коммерсантъ FM
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Лидер правящей партии Тайваня не видит необходимости провозглашать независимость

Заместитель главы администрации Тайваня, лидер правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ считает, что его страна фактически является независимой. Поэтому он не видит необходимости в провозглашении независимости.

«Тайвань уже является независимым и суверенным государством, поэтому нет необходимости провозглашать независимость... Будущее Китайской республики на Тайване может решаться только его 23-миллионным населением»,— сказал Лай Циндэ (цитата по радио ICRT).

Новый глава Демократической прогрессивной партии приступил к исполнению обязанностей ранее на этой неделе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Его независимость признают 14 стран. Китай считает остров своей территорией.

На Тайване в ноябре 2022 года прошли местные выборы, которые изменили политическую ситуацию на острове. Правящая Демократическая прогрессивная партия, сделавшая ставку на альянс с США, потерпела поражение. Власть на местах перешла к оппозиционной партии Гоминьдан, поддерживающей сближение с материковым Китаем.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Тень войны покидает Тайвань».

Леонид Уварчев

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