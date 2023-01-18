Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 18 января

10:05. Воронежская полиция распространила ориентировки на сбежавшего из зоны спецоперации 31-летнего Дмитрия Перова, вооруженного автоматическим оружием и гранатами. По данным МВД, он покинул зону СВО 13 января, а 17 января находился у свой матери в Воронеже. В полиции не исключают, что он может направляться в Липецкую область по месту свой регистрации.

8:27. Выпускники из граничащих с Украиной районов Белгородской области 18 января пишут итоговое сочинение или изложение. Губернатор Вячеслав Гладков напомнил, что в конце 2022 года, когда сочинение писали все одиннадцатиклассники России, региональные власти решили перенести его. «Все мы понимаем, что обстановка достаточно напряженная, которая складывается до сегодняшнего дня вдоль границы. Поэтому обеспечение безопасности -—это, конечно, безусловный приоритет в нашей работе. Все взрослые переживают: и учителя, и родители. Но я уверен: наши дети справятся с этой задачей. Главное, чтобы все были живы и здоровы», — рассказал глава региона.