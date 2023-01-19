Безграничная опека

Минпросвещения предложило повременить с законопроектом, предусматривающим запрет на усыновление детей-сирот из России гражданами государств, которые входят в перечень недружественных. Концептуально ведомство инициативу поддерживает, но принятие документа может привести к утрате возможности сопровождения (контроля проживания в семье) уже усыновленных детей за рубежом. В Минпросвещения подчеркивают, что в 2022 году не было выдано ни одного согласия органа опеки на знакомство иностранных кандидатов-усыновителей с российскими сиротами. Общественники полагают, что в условиях военного конфликта международное усыновление будет заморожено и без поправок в законодательстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Корнеев констатировал, что усыновление российских детей иностранными гражданами сошло на нет

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Корнеев констатировал, что усыновление российских детей иностранными гражданами сошло на нет

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минпросвещения РФ предложило отложить рассмотрение законопроекта о запрете для граждан недружественных стран усыновлять детей из России. Речь идет о документе, который в августе 2022 года внесли в парламент лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также депутаты Борис Чернышов (ЛДПР), Дмитрий Певцов («Новые люди»), Нина Останина (КПРФ) и Яна Лантратова (СРЗП). Правительство в мае 2021 года утвердило перечень иностранных государств, «совершающих недружественные действия» в отношении РФ, ее граждан или юрлиц. Туда вошли США и Чехия. В марте 2022 года перечень был расширен на фоне действий на Украине — сейчас в нем 49 стран. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что запрет на усыновление может быть снят без внесения изменений в Семейный кодекс РФ, если та или иная страна перестанет совершать недружественные действия в отношении России.

«Идея, заложенная в законопроекте, безусловно, министерством поддерживается,— заявил в среду заместитель министра просвещения Андрей Корнеев.— Это иначе быть не могло, потому что министерство планомерно выступает за приоритет усыновления гражданами РФ». Однако, указал господин Корнеев, принятие документа может привести к утрате возможности сопровождения уже усыновленных детей за рубежом. Россия ратифицировала договоры по усыновлению с Испанией, Францией, Италией. С Израилем соглашение не ратифицировано, напомнил заместитель министра. Принятие законопроекта, по его словам, создаст коллизию: одним федеральным законом разрешаются усыновления в эти страны, другим будет запрещено.

«Сейчас нами рассматривается обращение по поводу денонсации этих четырех договоров,— добавил Андрей Корнеев.— Почему мы сейчас пока аккуратно относимся к тотальной денонсации? Потому что договоры закрепляют процедуры контроля за усыновленными детьми. Мы получаем соответствующие отчеты от уполномоченных органов этих иностранных государств по каждому ребенку: устройство в семью, быт. То есть мы видим и контролируем. Соответственно, если мы денонсируем эти договоры, то мы потеряем ниточку общения с нашими детьми, которые были переданы на усыновление».

Заместитель министра обнародовал еще одну важную деталь: в 2022 году не было выдано ни одного согласия органа опеки и попечительства на знакомство иностранных кандидатов-усыновителей с российскими детьми. «Все понимают, что происходит в мире, какая ситуация,— пояснил он.— По факту можно констатировать: иностранное усыновление сошло на нет». Он также привел статистику, согласно которой в 2021 году иностранными гражданами было усыновлено 69 детей-сирот, в 2020 году — 38, в 2017-м — 300, а в 2010 году — 3 тыс.

Напомним, ужесточения правил в сфере усыновления в России начались с принятия Госдумой в декабре 2012 года так называемого закона Димы Яковлева, который ввел запрет на усыновление российских детей гражданами США. Закон был принят как ответ на американский «акт Магнитского».

«Государство перестраховывается,— комментирует статистику президент благотворительной организации "Общие дети" (Воронеж) Ксения Пенькова.— Но и со стороны иностранцев тоже нет рвения — раньше было намного проще, плюс не было никаких проблем с въездом в Россию. Сейчас они понимают, что усыновление будет проблематичнее».

Руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская указывает, что количество усыновлений иностранными гражданами в последние годы сокращается из-за запретительного законодательства, которое сформулировано не в интересах ребенка. Эксперт призывает к его корректировке. В частности, должны быть закреплены конкретные шаги по поддержке кровной семьи ребенка, родственного семейного устройства, активной работы по устройству ребенка в семью на территории страны. «И только если на всех уровнях не получилось ничего, можно ставить вопрос про международное усыновление,— говорит Елена Альшанская.— Но у нас анкеты детей просто висят в банке данных. И если никто не обратился, то считается, что это и есть соблюдение приоритета внутрироссийского устройства. Однако никакой активной работы по ребенку за это время вполне может не вестись».

Анна Васильева