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Коммерсантъ FM
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Теплая зима привела к снижению цен на газ в Европе

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Цены на природный газ в ЕС сократились до 17-месячного минимума (около €60 за МВт•ч). По сравнению с пиковыми значениями конца августа 2022 года они упали на 82%. Необычно теплая погода, установившаяся в большей части Европы со второй половины декабря, привела к снижению спроса, связанного с отопительным сезоном. Эксперты не ждут резкого изменения ситуации даже в случае возвращения морозов. Этому способствуют беспрецедентно высокие запасы газа в европейских подземных хранилищах и стабильные поставки СПГ.

Подробнее о ситуации на газовом рынке Европы читайте здесь.

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