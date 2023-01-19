Петра Яна вывели на грузинскую дорогу

Один из самых известных российских бойцов смешанных единоборств (MMA) Петр Ян в марте проведет важный бой против очень сильного соперника. Победа над грузином Мерабом Двалишвили позволит Яну, который недавно владел чемпионским титулом UFC, основного в MMA промоушена, в легчайшем весе (до 61 кг), но потерпел три обидных поражения, вернуться в гонку за званием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В случае победы над Мерабом Двалишвили Петр Ян (на фото) сможет вернуться в гонку за званием чемпиона UFC, которым он ранее владел

Фото: Craig Kidwell / USA TODAY Sports / Reuters В случае победы над Мерабом Двалишвили Петр Ян (на фото) сможет вернуться в гонку за званием чемпиона UFC, которым он ранее владел

Фото: Craig Kidwell / USA TODAY Sports / Reuters

О том, что UFC санкционировал бой между Петром Яном и Мерабом Двалишвили, сообщили ESPN и Las Vegas Review-Journal. Менеджер Двалишвили Орен Ходак подтвердил, что контракт на него вскоре будет подписан. Поединок состоится 11 марта в Лас-Вегасе и будет довольно значимым событием в мире смешанных единоборств.

Для Петра Яна он является возможностью вновь оказаться вплотную к чемпионскому титулу в категории до 61 кг, которым россиянин недавно владел. Летом 2020 года он стал вторым после Хабиба Нурмагомедова отечественным бойцом, которому удалось завоевать звание UFC. Оно досталось Яну, укрепившему репутацию одного из лучших «ударников» в смешанных единоборствах после победы над бразильским ветераном Жозе Алду.

Предполагалось, что Петр Ян может владеть титулом довольно долго. Однако он расстался с ним весной 2021 года, встретившись с американцем Алджамейном Стерлингом. Представлявшийся фаворитом Ян фактически доминировал в октагоне, но проиграл бой из-за дурацкой ошибки в четвертом раунде — запрещенного удара коленом в голову.

Весной прошлого года после нескольких переносов был устроен повторный поединок между Петром Яном, успевшим до этого победить Кори Сэндхагена, и Алджамейном Стерлингом, который получился скандальным. В новом матче Ян в концовке имел подавляющее преимущество, а первые раунды были более или менее равными. Между тем по итогам боя двое судей из трех отдали победу с минимальным — 48:47 — перевесом Алджамейну Стерлингу, третий с таким же счетом — Петру Яну. Вердикт посчитали несправедливым не только представители Яна, но и целый ряд бойцов UFC, а главное, руководитель промоушена Дейна Уайт. Редкий случай, но, комментируя судейство поединка, он позволил себе назвать его «провальным».

Снова получить претендентский статус Петр Ян мог в конце октября, если бы справился с еще одним американским бойцом — Шоном О’Мэлли. Но россиянин опять потерпел обидное поражение. Во втором раунде он заработал рассечение над правым глазом, но, несмотря на него, отрезками превосходил соперника на голову. Тем не менее двое из трех судей все-таки отдали выигрыш О’Мэлли, вызвав возмущение у публики, считавшей такой результат, как и представители Яна, несправедливым.

Между тем череда неудач не привела к падению Петра Яна в рейтинге UFC. Он находится в нем на третьей позиции. А победа над Мерабом Двалишвили вполне может повысить ее, учитывая репутацию и бэкграунд грузинского спортсмена. Двалишвили в классификации промоушена располагается лишь на позицию ниже россиянина, и его считают одним из наиболее «горячих» бойцов. После осечки в бою с Риком Саймоном, случившейся почти пять лет назад, Мераб Двалишвили взял верх в восьми подряд поединках, в том числе с чрезвычайно мощными оппонентами. В предыдущем — в августе прошлого года — он расправился с Жозе Алду. А ESPN, давая грузину характеристику, назвал его спортсменом, сочетающим «умение постоянно давить на противников» с «прекрасными борцовскими навыками и выносливостью».

Алексей Доспехов