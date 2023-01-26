Россия и другие ведущие мировые производители пшеницы

По предварительным данным Росстата, по итогам 2022 года урожай зерна в России в чистом весе составил 153,8 млн т, увеличившись на 26,6% по сравнению с 2021 годом. В частности, было собрано 104,4 млн т пшеницы — рост на 37,1% по сравнению с 76,1 млн т годом ранее. Как показывает статистика продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Россия традиционно входит в число крупнейших мировых производителей пшеницы. Начиная с 2000 года, она всегда попадала в первую пятерку. С 2014 года стабильно занимала третье место, уступая лишь Китаю и Индии. Самые высокие с начала века урожаи были зафиксированы в 2017 и 2020 годах (по 86 млн тонн). Таким образом, урожай 2022 года может оказаться рекордным. Какие еще страны входят в топ-10 мировых производителей пшеницы — в материале “Ъ”.