FinExpertiza: число закрытых компаний в России превысило число открытых на 13,6% в 2022 году

В России в 2022 году открыли 242,1 тыс. новых коммерческих предприятий. Это на 19,2 тыс., или на 8,6%, больше по сравнению с предыдущим годом. При этом в стране было закрыто 280,2 тыс. компаний — на 93,9 тыс., или на 25,1%, меньше, чем годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на данные FinExpertiza. Число закрытых компаний превысило число открытых на 38,1 тыс., или 13,6%. Это минимальная разница с 2015 года.

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, число ежегодно регистрируемых коммерческих предприятий стабилизировалось примерно на одном уровне. При этом количество ликвидированных компаний сокращается третий год подряд. В 19 регионах число открытых предприятий превысило число закрытых, в остальных доля ликвидаций выше, чем доля регистраций новых компаний.

Согласно исследованию FinExpertiza, большинство закрывшихся компаний были исключены из ЕГРЮЛ по решению налоговой службы. Это компании с признаками фиктивного бизнеса или фактически недействующие (в течение года не проводили операций по банковским счетам и не сдавали налоговую отчетность). По инициативе собственников ликвидировано 17,5%, или 49 тыс., компаний, из них 6,9 тыс.— в порядке банкротства.

Другое исследование FinExpertiza показало, что в третьем квартале 2022 года количество увольнений и трудоустройств россиян достигло рекорда за последние десять лет. За указанный период из крупных и средних российских предприятий уволилось 3,24 млн россиян. При этом трудоустроилось за тот же период 3,17 млн. Наибольший отток персонала был выявлен в сферах торговли, здравоохранения, соцуслуг, обрабатывающей промышленности, транспортировки и хранения.

Лаура Кеффер