Связисты добавят инвествычет к модернизации

В администрации Санкт-Петербурга анонсировали введение инвестиционного налогового вычета (ИНВ) для компаний, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций. По мнению властей, применение данного инструмента позволит организациям связи направить дополнительные средства на модернизацию инфраструктуры и оборудования. Операторы положительно оценивают меру и ждут окончательного решения, а эксперты сходятся во мнении, что в нынешней ситуации любая поддержка отрасли необходима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство Санкт-Петербурга одобрило законопроект о внесении изменений в городской закон «О налоговых льготах», сообщили в Смольном. Законопроект подготовлен комитетом по экономической политике (КЭПиСП). В числе изменений предполагается расширение применения механизма ИНВ на телекоммуникационные компании, в том числе на приобретение оборудования. Впервые инструмент ИНВ был запущен в 2019 году и касался предприятий промышленности и сферы железнодорожного транспорта.

Теперь, согласно изменениям, ИНВ в части оборудования будет действовать и для телекоммуникационных компаний. По словам вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина, данная мера логично ложится в тот комплекс мер, который реализуют федеральное и региональное правительства в рамках поддержки IT и телеком-отрасли.

«Мы должны поддержать телекоммуникационную отрасль как одну из наиболее важных и стратегических сфер в национальной экономике, особенно в условиях санкций и ухода ряда поставщиков с российского рынка. Эффект очевиден: экономия позволит ведущим телекоммуникационным компаниям перенести свои инвестиционные программы на дальнейшее развитие инфраструктуры и сети связи и интернета. С учетом динамики строительства новых жилых микрорайонов Петербурга — это важная социальная задача. Мы должны обеспечить качественным интернетом и устойчивой мобильной связью все новые микрорайоны Северной столицы. Это один из показателей качества жизни для Санкт-Петербурга, которое мы должны постоянно поддерживать на должном уровне»,— прокомментировал «Ъ-СПб» господин Казарин.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что в нынешней ситуации любая поддержка отрасли, в том числе и данная льгота, очень необходима.

В апреле Минцифры предложило распространить инвестиционный налоговый вычет на операторов связи, чтобы они могли вернуть часть налога на прибыль. В конце сентября ТАСС сообщал, со ссылкой на слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко, что ИНВ доступен в 19 субъектах, а эффект от данного инструмента для телеком-компаний составил около 2 млрд рублей. Господин Чернышенко уточнил, что в 37 субъектах решение проходит необходимые процедуры согласований, по остальным вопрос введения инвестиционного налогового вычета пока не решен.

Компании в сфере телекома одобрили данную поддержку. «"Ростелеком" в Петербурге заинтересован в применении ИНВ и поддерживает инициативу властей. Подобные меры помощи бизнесу своевременны. В настоящий момент наша компания ждет окончательного решения. Средства от ИНВ планируется направить на развитие телекоммуникационной инфраструктуры города»,— прокомментировали «Ъ-СПб» в компании.

В пресс-службе Tele2 по Северо-Западу уточнили, что еще весной этого года, когда Минцифры объявило о поддержке, оператор выделил список регионов, в том числе Санкт-Петербург, где использование ИНВ может быть наиболее благоприятным для компании. «Инициативу применения ИНВ компания еще на старте поддерживала во всех операционных регионах, независимо от попадания в топ. В приоритетных регионах Tele2 сама активно инициировала взаимодействие с правительствами для оценки возможности использования этого эффективного механизма. Мы рады, что в Петербурге мера по запуску ИНВ получила поддержку региональных властей. Эффектом от ее реализации станет прямая региональная поддержка операторов, оказывающих услуги связи на территории, что, безусловно, положительно отразится на качестве сетей связи в Северной столице»,— ответили в пресс-службе.

Алла Михеенко