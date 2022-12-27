Основной кандидат на пост мэра Белгорода обозначил планы развития города

Исполняющий обязанности мэра Белгорода, первый замглавы города Валентин Демидов сообщил о прохождении очередного этапа конкурса на должность мэра. Сообщение опубликовано в Telegram-канале чиновника, где он рассказывает о работе городской администрации.

«Один из акцентов делаю на усилении блоков городского хозяйства и цифровизации, социальной сферы. Важный момент — повышение роли и ответственности управ за содержание их территорий»,— рассказал господин Демидов.

Подробнее детали программы он раскрывать не стал, отметив, что в январе представит ее на внеочередной сессии горсовета.

Конкуренцию на выборах господину Демидову составляют директор и совладелец ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев и директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко. Все они сегодня представляют свои программы развития города и проект организации работы мэрии. После этого должны остаться два претендента, одного из которых предстоит утвердить на должности депутатам горсовета.

В конце октября, напомним, пост мэра Белгорода покинул Антон Иванов, проработавший около года. Валентин Демидов, экс-глава администрации Симферополя, тоже покинул свой предыдущий пост досрочно, не проработав на нем и года.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин