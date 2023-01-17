Bank of America считает CBDC «будущим денег и платежей»

Один из крупнейших банков США, Bank of America (BofA), выпустил исследование, в котором заявил, что цифровые валюты центробанков (Central Bank Digital Currency — CBDC) являются естественной эволюцией денежной и платежной систем.

«CBDC не меняют определение денег, но, скорее всего, изменят то, как будут осуществляться трансферы в ближайшие несколько лет,— написали экономисты BofA.— У цифровых валют центральных банков есть потенциал революционизировать мировую финансовую систему, став самым значительным технологическим достижением в истории денег».

Выпуск и работа CBDC происходят с использованием технологии блокчейн. Однако CBDC выпускаются конкретным эмитентом, то есть Центробанком. Таким образом, они могут полностью контролироваться властями, в отличие от криптовалют, эмиссия которых происходит децентрализованно, а курс во многом зависит от текущей конъюнктуры рынка.

В некоторых странах CBDC уже начали выпускать, например в Нигерии. В других, включая Великобританию, пока есть только такие планы. В свою очередь, ЦБ Индии противопоставляет CBDC обычным криптовалютам, полагая, что «частные криптовалюты, такие как биткойн, и другие криптоактивы, не имеющие отношения к государству, могут вызвать финансовый кризис», в отличие от цифровой валюты центробанков.

Евгений Хвостик