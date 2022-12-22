Глава ЦБ Индии: частные криптовалюты могут стать причиной следующего финансового кризиса

Директор Резервного банка Индии Шактиканта Дас заявил, что следующий мировой финансовый кризис могут вызвать частные криптовалюты, такие как биткойн и другие криптоактивы, не имеющие отношения к государству.

«У таких криптовалют есть повышенные риски для макроэкономической и финансовой стабильности,— отметил глава ЦБ, приведя в пример недавний крах крупной криптобиржи FTX.— Если подобные частные криптовалюты действительно являются на 100% спекулятивными активами, то такую деятельность надо запретить. Если позволить таким операциям расти, если даже только начать их регулировать и таким образом позволить им расти, запомните мои слова — следующий финансовый кризис вызовут такие частные криптовалюты».

Свою позицию по отношению к частным криптовалютам господин Дас высказал на фоне начавшихся ранее инициатив ЦБ Индии по выпуску электронной рупии. 1 декабря в Индии был запущен пилотный проект цифровой валюты центрального банка (или цифровой фиатной валюты, CBDC). Власти Индии намерены распространить использование цифровой рупии в ряде крупных городов страны, пользователи смогут расплачиваться ими через приложение и мобильные кошельки.

Евгений Хвостик