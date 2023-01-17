Компактные студии примеряют жилой статус

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, во сколько обойдется покупка лота на первичном и вторичном рынках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сегмент компактных студий на рынке новостроек дополняют небольшие по площади варианты в зданиях, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт. В основном они обладают статусом нежилых помещений и предлагаются потенциальным покупателям как апартаменты, но есть и жилые объекты.

Появление домов после реконструкции и капитального ремонта, в составе которых преимущественно предусмотрены компактные студии, около 15 жилых метров, — это довольно заметный тренд на рынке. Объем экспозиции формата за год вырос почти в 5 раз. В городе выведены в продажу около 1,5 тыс. таких лотов в 28 проектах, посчитали аналитики компании «НДВ Супермаркет недвижимости».

Как правило, студии, расположенные в бывших общежитиях и административных зданиях, передаются покупателям с финишной отделкой, реже с предчистовой. Брокеры отмечают, что минимальная стоимость таких лотов составляет 2,8 млн руб. Наибольшая доля предложения приходится на апартаменты, у них около 67% в 25 проектах.

Средневзвешенная стоимость квадратного метра в комплексах после реконструкции и капитального ремонта находится в пределах 310 тыс. руб. При этом цена в сданных в эксплуатацию проектах на первичном рынке квартир массового сегмента — почти 370 тыс. руб., а средняя цена лота — 10,4 млн руб. Средневзвешенная стоимость жилых помещений в проектах после реконструкции и капитального ремонта — 337 тыс. руб., а средняя цена — 5,5 млн руб., что ниже на 9% и 48% соответственно.