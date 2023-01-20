Страны с самой высокой инфляцией

В конце прошлой недели Росстат обнародовал подробные декабрьские и годовые данные по динамике индекса потребительских цен за год . Годовая инфляция по итогам 2022 года составила 11,9%. Напомним, скачок до рекордных 18% был зафиксирован в апреле, вскоре после начала СВО, потом инфляция замедлялась.

В 2022 году эксперты и СМИ активно обсуждали рекордный рост цен в России, а также в США, Великобритании и в странах еврозоны. Регуляторы массово повышали процентные ставки. Тем не менее, как показывает статистика, никто из этих государств не входит в мировые лидеры по инфляции. Россия по годовым темпам роста также занимает место далеко не в первой десятке.