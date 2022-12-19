Правительство разработало проект о выплатах на покупку жилья для детей-сирот после 23 лет

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предлагает детям-сиротам после 23 лет, не успевшим получить жилье от государства, предоставить выплаты на его покупку или погашение ипотеки. При этом выплаты не будут отменять предоставление положенного сиротам жилья. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Как поясняется в документе, в большинстве регионов не могут обеспечить детей-сирот до 18 лет, поэтому многие из них покупают жилье самостоятельно. Законопроект предлагает предоставить им выплаты на покупку жилья или полное погашение ипотечного кредита. Получить такие льготы смогут дети-сироты, достигшие 23 лет и стоящие на учете нуждающихся в предоставлении жилья. В записке к законопроекту говорится, что это позволит обеспечить жильем около 70 тыс. сирот.

Почему российским сиротам приходится стоять в очереди на получение жилья — в материале «Сироты не нужны нашему государству».

Анастасия Ларина