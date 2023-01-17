Заключенные просят накинуть

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд России (ВС) зарегистрировал жалобу заключенного из колонии «Снежинка» в Хабаровском крае на «недостачу» в зарплате. Пожизненно осужденный Андрей Ресин утверждает, что недополучил от ФСИН более 9 тыс. рублей за работу парикмахером на территории Крайнего Севера. Эксперты указывают: несмотря на скромную сумму в этой частной истории, проблема невыплат «северных» надбавок касается тысяч заключенных. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) готовы инициировать необходимый для решения проблемы законопроект.
Российские заключенные хотят получать за свой труд более высокую зарплату
Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ
Андрей Ресин приговорен к пожизненному сроку за тройное убийство, совершенное в 1999 году. Он отбывает наказание в «Снежинке» (ИК-6 Хабаровского края; одна из семи колоний в РФ для пожизненно осужденных). С ноября 2021 года господин Ресин судится с колонией: он настаивает, что за 11 месяцев работы парикмахером ему недоплатили 9146 рублей — надбавку за труд в условиях Крайнего Севера. Зарплата господина Ресина составляла лишь 933 рубля, однако с доплатами могла увеличиться до 1746 рублей. Амурский городской, Хабаровский краевой и Девятый кассационный суды уже отказали Андрею Ресину в иске — они ссылались на отсутствие трудовых договоров между ФСИН и заключенными. Суды считают отношения между трудящимися осужденными и колониями «нетрудовыми» — несмотря на то что к работе на Крайнем Севере привлечены тысячи заключенных, пояснила “Ъ” юрист фонда «Русь сидящая» (занимается помощью заключенным и их семьям; внесен в реестр иноагентов) Ольга Подоплелова.
Отметим, к районам Крайнего Севера и территориям и законодательно к ним приравненным относятся сотни городов в 33 регионах РФ. В таких регионах существуют свои северные надбавки к заработной плате; их процент в каждом случае рассчитывается индивидуально, в том числе в зависимости от фиксированной зарплаты. В Хабаровском крае к северным территориям относится в том числе рабочий поселок Эльбан, где находится «Снежинка».
В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях работают 82 колонии, где на 1 декабря 2022 года содержался 33 551 заключенный, рассказали “Ъ” во ФСИН России. Из них к труду привлечены 17 183 человека. Они «обязаны трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений» и «имеют право на оплату труда», пояснили в ведомстве.
Представители ФСИН, участвуя в судах по иску Андрея Ресина, не отрицали, что «по смыслу законодательства на осужденных распространяются коэффициенты и другие виды надбавок». Однако, по их мнению, северные надбавки являются «исключением» для трудящихся осужденных. В своей жалобе в Верховный суд (имеется в распоряжении “Ъ”) Андрей Ресин называет это дискриминацией. «Речь идет о полноценных трудовых отношениях — с рабочим графиком, обязанностями и ответственностью, и с точки зрения принципа запрета дискриминации не должно иметь значения, человек работает на воле или в неволе,— согласна госпожа Подоплелова.— Мы считаем, что имеет место дискриминация по признаку статуса лица и места его трудовой деятельности».
Также Андрей Ресин указывает Верховному суду, что продукты и предметы гигиены в магазине «Снежинки» стоят дороже, чем в «несеверных» колониях. В жалобе даже приведена сравнительная таблица цен на продукты в «Снежинке» и ИК-1 Рязанской области: кофе дороже на 200 руб., чай — на 55 руб., сахар — на 17 руб., туалетная бумага — на 27 руб., зубная паста — на 17 руб. «Разница составляет примерно 12–13%, и северные надбавки и коэффициенты как раз могли бы компенсировать эту разницу»,— говорит Ольга Подоплелова.
Эксперт считает, что проблему невыплат надбавок заключенным «создал сам Верховный суд еще в 2014 году». Тогда президиум ВС в обзоре судебной практики указал, что отношения между трудоустроенными заключенными и ФСИН не являются трудовыми. До 2014 года суды — в частности, в Мурманске и Карелии — вставали в вопросе северных выплат на сторону заключенных. Но после появления обзора ВС эта практика прекратилась.
Жалоба Андрея Ресина в ВС — фактически первая за девять лет попытка вернуться к обсуждению проблемы. Но ФСИН в ответе на запрос “Ъ” сообщила, что согласна с позицией президиума ВС от 2014 года. В ведомстве считают: раз «трудовой договор с осужденными не заключается», то и выплаты районного коэффициента и процентной надбавки «не осуществляются». Питанием, предметами гигиены и «одеждой по сезону» заключенные уже обеспечены, говорится в ответе ФСИН. Там же сообщается, что нормы, закрепляющие права заключенных на справедливое вознаграждение и регулирующие их труд в колониях, «корреспондируют Минимальным стандартным правилам ООН» и «соответствуют Европейским пенитенциарным правилам». Они «направлены на исправление осужденных» и «не могут расцениваться как нарушающие права» этих осужденных.
Член СПЧ, эксперт по защите прав заключенных Ева Меркачева считает, что трудовые выплаты и надбавки «конечно, положены осужденным». Она указывает, что проблема невыплат северных надбавок касается не только колоний, но и исправительных центров. Это считается более мягким наказанием, чем колония, и осужденные работают на гражданских предприятиях, заводах и фабриках; сейчас в России 186 таких центров, они также подведомственны ФСИН. «Получается, что дается посыл предпринимателям: берите заключенных, им можно недоплачивать»,— возмущается госпожа Меркачева. По ее мнению, эта практика «ущемляет» одновременно и осужденных, которым недоплачивают, «и вольных людей, которые не смогут устроиться на такую же работу». Член СПЧ указывает, что даже небольшая сумма может быть крайне важной для заключенного. «Однажды я была в сургутских колониях, где в магазинах сосиски стоили 999 рублей, а банка сгущенки больше 300 рублей, — вспоминает она.— Но деньги заключенные тратят не только на еду, но и на погашение исков потерпевшим. А еще отправляют эти копейки домой в глубинку, семьям. Я знаю случай, когда три тысячи рублей, заработанные в колонии, помогли матери заключенного купить дрова на зиму».
Если ВС РФ откажет Андрею Ресину, то члены СПЧ и эксперты правительства должны будут заняться пересмотром законодательства, полагает Ева Меркачева. Она заверила “Ъ”, что «готова выступать с такой инициативой», как только станет известно решение ВС.