Заключенные просят накинуть

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд России (ВС) зарегистрировал жалобу заключенного из колонии «Снежинка» в Хабаровском крае на «недостачу» в зарплате. Пожизненно осужденный Андрей Ресин утверждает, что недополучил от ФСИН более 9 тыс. рублей за работу парикмахером на территории Крайнего Севера. Эксперты указывают: несмотря на скромную сумму в этой частной истории, проблема невыплат «северных» надбавок касается тысяч заключенных. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) готовы инициировать необходимый для решения проблемы законопроект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские заключенные хотят получать за свой труд более высокую зарплату

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Российские заключенные хотят получать за свой труд более высокую зарплату

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Андрей Ресин приговорен к пожизненному сроку за тройное убийство, совершенное в 1999 году. Он отбывает наказание в «Снежинке» (ИК-6 Хабаровского края; одна из семи колоний в РФ для пожизненно осужденных). С ноября 2021 года господин Ресин судится с колонией: он настаивает, что за 11 месяцев работы парикмахером ему недоплатили 9146 рублей — надбавку за труд в условиях Крайнего Севера. Зарплата господина Ресина составляла лишь 933 рубля, однако с доплатами могла увеличиться до 1746 рублей. Амурский городской, Хабаровский краевой и Девятый кассационный суды уже отказали Андрею Ресину в иске — они ссылались на отсутствие трудовых договоров между ФСИН и заключенными. Суды считают отношения между трудящимися осужденными и колониями «нетрудовыми» — несмотря на то что к работе на Крайнем Севере привлечены тысячи заключенных, пояснила “Ъ” юрист фонда «Русь сидящая» (занимается помощью заключенным и их семьям; внесен в реестр иноагентов) Ольга Подоплелова.

Отметим, к районам Крайнего Севера и территориям и законодательно к ним приравненным относятся сотни городов в 33 регионах РФ. В таких регионах существуют свои северные надбавки к заработной плате; их процент в каждом случае рассчитывается индивидуально, в том числе в зависимости от фиксированной зарплаты. В Хабаровском крае к северным территориям относится в том числе рабочий поселок Эльбан, где находится «Снежинка».

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях работают 82 колонии, где на 1 декабря 2022 года содержался 33 551 заключенный, рассказали “Ъ” во ФСИН России. Из них к труду привлечены 17 183 человека. Они «обязаны трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений» и «имеют право на оплату труда», пояснили в ведомстве.

Представители ФСИН, участвуя в судах по иску Андрея Ресина, не отрицали, что «по смыслу законодательства на осужденных распространяются коэффициенты и другие виды надбавок». Однако, по их мнению, северные надбавки являются «исключением» для трудящихся осужденных. В своей жалобе в Верховный суд (имеется в распоряжении “Ъ”) Андрей Ресин называет это дискриминацией. «Речь идет о полноценных трудовых отношениях — с рабочим графиком, обязанностями и ответственностью, и с точки зрения принципа запрета дискриминации не должно иметь значения, человек работает на воле или в неволе,— согласна госпожа Подоплелова.— Мы считаем, что имеет место дискриминация по признаку статуса лица и места его трудовой деятельности».

Также Андрей Ресин указывает Верховному суду, что продукты и предметы гигиены в магазине «Снежинки» стоят дороже, чем в «несеверных» колониях. В жалобе даже приведена сравнительная таблица цен на продукты в «Снежинке» и ИК-1 Рязанской области: кофе дороже на 200 руб., чай — на 55 руб., сахар — на 17 руб., туалетная бумага — на 27 руб., зубная паста — на 17 руб. «Разница составляет примерно 12–13%, и северные надбавки и коэффициенты как раз могли бы компенсировать эту разницу»,— говорит Ольга Подоплелова.

Эксперт считает, что проблему невыплат надбавок заключенным «создал сам Верховный суд еще в 2014 году». Тогда президиум ВС в обзоре судебной практики указал, что отношения между трудоустроенными заключенными и ФСИН не являются трудовыми. До 2014 года суды — в частности, в Мурманске и Карелии — вставали в вопросе северных выплат на сторону заключенных. Но после появления обзора ВС эта практика прекратилась.

Жалоба Андрея Ресина в ВС — фактически первая за девять лет попытка вернуться к обсуждению проблемы. Но ФСИН в ответе на запрос “Ъ” сообщила, что согласна с позицией президиума ВС от 2014 года. В ведомстве считают: раз «трудовой договор с осужденными не заключается», то и выплаты районного коэффициента и процентной надбавки «не осуществляются». Питанием, предметами гигиены и «одеждой по сезону» заключенные уже обеспечены, говорится в ответе ФСИН. Там же сообщается, что нормы, закрепляющие права заключенных на справедливое вознаграждение и регулирующие их труд в колониях, «корреспондируют Минимальным стандартным правилам ООН» и «соответствуют Европейским пенитенциарным правилам». Они «направлены на исправление осужденных» и «не могут расцениваться как нарушающие права» этих осужденных.

Член СПЧ, эксперт по защите прав заключенных Ева Меркачева считает, что трудовые выплаты и надбавки «конечно, положены осужденным». Она указывает, что проблема невыплат северных надбавок касается не только колоний, но и исправительных центров. Это считается более мягким наказанием, чем колония, и осужденные работают на гражданских предприятиях, заводах и фабриках; сейчас в России 186 таких центров, они также подведомственны ФСИН. «Получается, что дается посыл предпринимателям: берите заключенных, им можно недоплачивать»,— возмущается госпожа Меркачева. По ее мнению, эта практика «ущемляет» одновременно и осужденных, которым недоплачивают, «и вольных людей, которые не смогут устроиться на такую же работу». Член СПЧ указывает, что даже небольшая сумма может быть крайне важной для заключенного. «Однажды я была в сургутских колониях, где в магазинах сосиски стоили 999 рублей, а банка сгущенки больше 300 рублей, — вспоминает она.— Но деньги заключенные тратят не только на еду, но и на погашение исков потерпевшим. А еще отправляют эти копейки домой в глубинку, семьям. Я знаю случай, когда три тысячи рублей, заработанные в колонии, помогли матери заключенного купить дрова на зиму».

Если ВС РФ откажет Андрею Ресину, то члены СПЧ и эксперты правительства должны будут заняться пересмотром законодательства, полагает Ева Меркачева. Она заверила “Ъ”, что «готова выступать с такой инициативой», как только станет известно решение ВС.

Мария Старикова