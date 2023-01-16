Еврокомиссия считает, что Россия должна перестать брать плату с иностранных компаний за полеты над Сибирью

Россия должна прекратить взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства Сибири, заявил руководитель директората по транспорту Еврокомиссии (ЕК) Хенрик Хололей. Он считает, что ограничения на полеты, введенные на фоне военных действий на Украине, «в конечном итоге будут сняты».

«Если однажды у нас будет возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, должна исчезнуть одна вещь: выплаты за полеты над Сибирью»,— сказал господин Хололей журналистам на конференции Airline Economics, проходящей в Дублине с 15 по 18 января (цитата по Reuters).

Транссибирские роялти — выплаты от зарубежных авиакомпаний за беспосадочные полеты над Сибирью из Европы в Азию и обратно. Они были введены еще с советских времен, в основном их получает «Аэрофлот». В ответ на российскую военную операцию на Украине в 2022 году Европа и США закрыли небо для российских самолетов. Американские власти также лишают российские авиакомпании экспортных привилегий. Росавиация в ответ рекомендовала перевозчикам, использующим самолеты, зарегистрированные в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж.

О последствиях санкций для «Аэрофлота» — в материале «Ъ FM» «Импортные самолеты оставляют для полетов».

Лаура Кеффер