Министр обороны Германии официально попросила об отставке

Кристине Ламбрехт официально попросила канцлера ФРГ Олафа Шольца освободить ее от должности министра обороны Германии. В своем заявлении госпожа Ламбрехт пояснила, что в последние месяцы ее слишком часто обсуждали в СМИ, что отодвинуло дискуссии о нуждах Бундесвера и армии на задний план.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристине Ламбрехт

Фото: Matthias RietschelВ , Reuters Кристине Ламбрехт

Фото: Matthias RietschelВ , Reuters

«В этой связи я решила освободить свой пост»,— сказала министр, чьи слова передало немецкое агентство DPA (цитата по ТАСС). Она пробыла в своей должности чуть больше года.

До прихода в Минобороны госпожа Ламбрехт возглавляла два других федеральных ведомства: Министерство юстиции и защиты прав потребителей, а также Министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи. Тем временем, на этой неделе от властей Германии ждут разрешения на поставки Киеву танка Leopard 2.

Подробнее об отставке министра — в материале «Фрау Ламбрехт предпочла обороне капитуляцию».