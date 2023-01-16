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Коммерсантъ FM
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Министр обороны Германии официально попросила об отставке

Кристине Ламбрехт официально попросила канцлера ФРГ Олафа Шольца освободить ее от должности министра обороны Германии. В своем заявлении госпожа Ламбрехт пояснила, что в последние месяцы ее слишком часто обсуждали в СМИ, что отодвинуло дискуссии о нуждах Бундесвера и армии на задний план.

Кристине Ламбрехт

Кристине Ламбрехт

Фото: Matthias RietschelВ , Reuters

Кристине Ламбрехт

Фото: Matthias RietschelВ , Reuters

«В этой связи я решила освободить свой пост»,— сказала министр, чьи слова передало немецкое агентство DPA (цитата по ТАСС). Она пробыла в своей должности чуть больше года.

До прихода в Минобороны госпожа Ламбрехт возглавляла два других федеральных ведомства: Министерство юстиции и защиты прав потребителей, а также Министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи. Тем временем, на этой неделе от властей Германии ждут разрешения на поставки Киеву танка Leopard 2.

Подробнее об отставке министра — в материале «Фрау Ламбрехт предпочла обороне капитуляцию».

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